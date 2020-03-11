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Bulanık’ta ‘madde bağımlılığı’ semineri

MUŞ HABERLERİ  | 11.03.2020 17:47 | Son Güncelleme

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından Bulanık ilçesinde madde bağımlılığı konusunda seminer verildi.Bulanık Halk Kütüphanesi toplantı salonunda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelleri, uyuşturucu ve bağımlılık yapıcı maddelerden korunma ve gelen ihbarları değerlendirme kapsamında bir seminer verdi.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından Bulanık ilçesinde madde bağımlılığı konusunda seminer verildi.
Bulanık Halk Kütüphanesi toplantı salonunda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelleri, uyuşturucu ve bağımlılık yapıcı maddelerden korunma ve gelen ihbarları değerlendirme kapsamında bir seminer verdi. İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak, İlçe Sağlık Müdürü Rıdvan Selvi, sivil toplum örgüt başkanları, muhtarlar ve kamu çalışanlarının katıldığı seminerde, uyuşturucu ve madde bağımlılığından kurtulma yöntemleri konusunda bilgiler verildi. Özellikle son dönemde artan madde kullanımı ve bağımlılığının önlenmesi için yapılan çalışmaları anlatan uzmanlar, verilen eğitimlerin önemsenmesi gerektiğini belirttiler. Terör örgütlerinin en büyük finansmanları arasında yer alan uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen seminerlerde insan sağlığı açısından zararları da ele alındı.

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