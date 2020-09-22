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Buldan’da asırlık çeşme susuz kaldı

DENİZLİ HABERLERİ  | 22.09.2020 14:16 | Son Güncelleme

Denizli’nin Buldan ilçesinde yaşayan çiftçiler, arazilerini sulamak için 1903 yılında yapılan çeşmenin suyunun yolunu değiştirdi.

Denizli’nin Buldan ilçesinde yaşayan çiftçiler, arazilerini sulamak için 1903 yılında yapılan çeşmenin suyunun yolunu değiştirdi. Asırlık çeşmenin susuz kalmasına vatandaşlar tepki gösterdi.
Denizli’nin Buldan ilçesi, Helvacılar mahallesinde, 1903 yılında Abdullah Aybar tarafından hayır amacıyla yaptırılan ve kitabesinde Osmanlıca yazılar bulunan tarihi çeşme, çiftçilerin üzüm bağlarını sulamak için suyunun yolunu değiştirmesinden dolayı susuz kaldı. Çiftçilerin, üzüm bağlarını sulamak için bu yönteme başvurması vatandaşların tepkisine neden oldu.

Geçtiğimiz aylarda çeşmeyi ziyaret ettiğini ve çevresindeki otları temizlediğini belirten Kadri Seyrek, “117 yıllık geçmişe sahip bu çeşmeden ben bildim bileli su akıyordu. Üzerindeki kitabeden bu çeşmenin tarihi bir kültür mirası olduğunu görüyoruz. Bölgede bulunan bağların sahipleri ve çevrede yaşayan vatandaşlar bu çeşmeden akan suyu içme suyu olarak kullanıyordu. Bölgedeki hayvanlar da buradan su içiyordu. Geçtiğimiz aylarda suyun kuruduğunu gördük ve nedenini araştırdığımızda bağ sahiplerinin boruları kırarak suyun yönünü değiştirdiğini gördük. Yaklaşık yüz yıl önce merhum hayırsever tarafından bölgeye vakfedilen bu çeşmenin tekrar akmasını istiyoruz. Vakıf mallarına el uzatanların halinin perişan olacağı söylenir. En kısa zamanda yapılan hatanın düzeltilmesini istiyoruz” diye konuştu.

“Yeniden akmasını istiyoruz”
Suyun bölge için çok önemli olduğunu dile getiren Fatma Balcı, “Yıllardır burada yaşıyorum. Hiç akmadığını görmedim. Buradan aldığımız suyu kendi evimizde içme suyu olarak kullanıyorduk, hayvanlarımız da buradan su içiyordu. Kurtlar, kuşlar yararlanıyordu. İnsan kendi eliyle böyle yaparak doğayı mahvediyor. Bu suyun yeniden akmasını istiyoruz” dedi.

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