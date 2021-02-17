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Buldan’da belediye halı sahanın yanında bulunan ağaçları kesti

17.02.2021 09:56 | Son Güncelleme:
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Buldan İlçe Stadı’nın içinde bulunan halı sahanın yanındaki ağaçlar, Buldan Belediyesi ekipleri tarafından kesildi.

Buldan İlçe Stadı’nın içinde bulunan halı sahanın yanındaki ağaçlar, Buldan Belediyesi ekipleri tarafından kesildi. Vatandaşlar kesilen ağaçlara katliam yapıldığını iddia ederek, yapılan işleme anlam veremediklerini belirtti.
Buldan ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde bulunan İlçe Stadı içindeki halı sahanın yola bakan kenarındaki paulovnia ve çam ağaçları Buldan Belediyesi tarafından kesildi. Vatandaşlar henüz daha 20 yaş aralığında olan ağaçların kesilmesini doğaya katliam olduğunu söyledi. Yoldan geçen her vatandaşın tepkisine neden olan bu manzara karşısında bir çok ağaç yok oldu. Vatandaşlar, bu ağaçların yaklaşık 20 yaşında olduğunu ve bölgeye güzellik kattığını belirterek, “Bölgede oturanların görüşünü almadan, ben yaptım oldu mantığı ile adeta katliam yapar gibi kesilmesi hiç te hoş değil. Umarız geçerli bir açıklama yapılacaktır” dediler.

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