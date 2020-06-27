Buldan’da bir şifa kaynağı

Denizli’de 1500’lü yıllarda yaşayan İçme Dedesinin kabrinin bulunduğu bölgedeki maden suyuna vatandaşlar yoğun talep gösteriyor. Vatandaşlar doğal maden suyunun birçok rahatsızlığa iyi geldiğini belirtiyor.

Buldan ilçesi Bostanyeri Mahallesi’nde 1500’lü yıllarda yaşayan Anadolu evliyalarından olduğu bilinen ve çevre halkının İçme Dedesi olarak adlandırdığı kabre ziyarete gelen vatandaşlar buradaki doğal maden suyunu da içmeden gitmiyor. Önceki dönemlerde vatandaşlar tarafından uğrak bir nokta olan ve adakların kesildiği bir cazibe merkezi olan bölgede şifalı olduğuna inanılan suyun az akması sonucu misafirlerini bir bir kaybetti. Son dönemlerde suyun geldiği kaynağın temizlenmesi ile eski günlerindeki gibi akan doğal maden suyuna vatandaşlar tekrar yoğun ilgi gösteriyor. Buraya gelen vatandaşlar hem su içiyor, hem de yanlarında getirdikleri şişelere su doldurarak evlerine götürüyor. Kaynağın başına gelen vatandaşlar burada bulunan İçme Dedesinin kabrini de ziyaret etmeden geçmiyor. Mide hazımsızlığı çektiğini ve bu sudan içmeye başladıktan sonra şikayetinin kalmadığını dile getiren Süleyman Mahsun “Büyüklerimizin tavsiyesi üzerine bu suyu içiyorum. Mide rahatsızlığım kalmadı” dedi.