Buldanlı kuaförlerden ‘korona’ tedbiri

Denizli’nin Buldan ilçesinde kadın kuaförleri korona virüsü sebebiyle bir hafta süreli iş yerlerini kapatma kararı aldı.

Dünya’da binlerce ölüme sebep olan ve ülkemizde de onlarca insanda görülen ve 3 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan korona virüsüne önlemler daha da artarak devam ediyor. Denizli’nin Buldan ilçesinde bulunan kadın kuaförleri korona virüsünün Türkiye’de görülmesi ve vaka sayısının artması üzerine tedbir amaçlı bir hafta süreyle iş yerlerini kapatma kararı aldı. Önümüzde ki hafta yapılacak olan açıklamalar ve olayın gidişatına göre karar tekrar gözden geçirilerek kapatma tedbirinin devamına ya da sonlanması yönünde karar verileceği öğrenildi.

