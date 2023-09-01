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Buldozer yüklü kamyon alt geçidin tavanına çarpıp devrildi

01.09.2023 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde alt geçit köprüsünün tavanına çarpan buldozer yüklü kamyon devrildi.

Buldozer yüklü kamyon alt geçidin tavanına çarpıp devrildi

Sürücü yara almazken yoldan geçen vatandaşlar da şans eseri buldozer ve kamyonun altında kalmaktan kurtuldu. Kamyon sürücüsüne 32 bin TL ceza kesildi.

Kaza, Kozluk Mahallesi İstasyon Caddesi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, buldozer yüklü, M.Ç. idaresindeki, 41 AKS 689 plakalı kamyon alt geçidin tavanına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle buldozer ve kamyon devrildi. O esnada yoldan geçen vatandaşlar ve park halindeki araçlar yan yatan kamyon ile buldozerin altında kalmaktan şans eseri kurtuldu. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü M.Ç. kazayı yara almadan atlattı.

Kaza sebebiyle trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Kazalı araçlar yolun kenarına çekilerek, polis ekiplerince kontrollü geçişler sağlandı. Vinç vasıtasıyla kazalı araçlar kaldırılırken trafik normal seyrine döndü. Öte yandan dikkatsiz sürücüye, 3 ayrı maddeyi ihlal ettiğinden dolayı 32 bin TL trafik cezası kesildi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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