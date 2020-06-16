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Buldukları yavru karacayı biberonla besleyip yetkililere teslim ettiler

DÜZCE HABERLERİ  | 16.06.2020 15:27 | Son Güncelleme

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Efteni Yaban Hayatını Geliştirme Sahası'nda bir süre gözlem altında tutulacak yavru karaca, daha sonra doğal yaşam alanına salınacak

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde ormanlık alanda buldukları yavru karacayı biberonla besleyen aile, hayvanı daha sonra Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etti.

Kuyudüzü köyünde ormanlık alanda yavru karaca bulan Murat Düzenli, hayvanı alarak eve getirdi.

Düzenli, çocuklarıyla içine keçi sütü koyduğu biberonla yavru karacayı besledi.

Sabah köy muhtarını arayarak karacanın bakımı içi yardım isteyen Düzenli, daha sonra Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne giderek hayvanı yetkililere teslim etti.

Burada veteriner tarafından kontrol edilen yavru karacanın herhangi bir yarasının bulunmadığı tespit edildi.

Karacanın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Efteni Yaban Hayatını Geliştirme Sahasına götürüleceği ve bir süre gözlem altında tutulduktan sonra doğal yaşam alanına salınacağı öğrenildi.

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