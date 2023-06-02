Buldukları yavru karacayı Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim ettiler

İlçenin Hünerli mahallesinde Muzaffer Meydan, evinin suyunun akmaması üzerine su ihtiyacını karşıladıkları su kuyusunu köpeği ile kontrol etmeye gitti. Kuyunun yanına gittiğinde köpeğinin havlamasından şüphelenen Meydan, çalılıklar içinde yeni dünyaya gelen yavru karacayı gördü. Bir süre çevrede bekleyen Meydan, karacanın annesini göremeyince vahşi hayvanlara yem olmaması için minik yavruyu evine getirdi. Sütle karnını doyurduğu minik karacayı, ayağa kalkamaması üzerine ilçe merkezindeki bir veteriner hekime tedavi için götüren Meydan, daha sonra buradan Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerini arayarak yavru karacayı yetkililere teslim etti.



