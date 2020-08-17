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Bülent Arınç’tan Yunus Emre Kültür Parkı’na tam not

MANİSA HABERLERİ  | 17.08.2020 15:53 | Son Güncelleme

Yunusemre Belediye Başkanı Dr.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve 22. Dönem Meclis Başkanı Bülent Arınç’ı Yunus Emre Kültür Parkı’nda ağırladı. Alanı gezen Bülent Arınç, Başkan Çerçi ve ekibini kutladı.
Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve 22. Dönem Meclis Başkanı Bülent Arınç’ı Manisa’nın prestij projelerinden Yunus Emre Kültür Parkı’nda konuk etti. Ziyarette AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök ve Yunusemre Belediye Meclis Üyesi İhsan Akyel de hazır bulundu. Arınç ve beraberindeki heyete alanı gezdiren Belediye Başkanı Çerçi, proje hakkında bilgi verdi. Yunus Emre Kültür Parkı’nda Bülent Arınç’ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Çerçi ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Başkan Çerçi ve ekibini kutladı
Projenin kente arı değer kattığını belirten Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Başkan Çerçi ve ekibini kutlarken, “Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi Manisamız’a yakışır güzel bir projeyi kente kazandırdı. Doğa ile iç içe, içerisinde birbirinden güzel eserleri bulunduran nadide bir proje. Emeği olan herkesi kutluyorum. Bu alan Manisamız’a ve Yunusemremiz’e çok yakıştı.” diye konuştu.

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