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Bülent Kaya: “Pandemide müzik sektörü bitme noktasına geldi”

25.01.2021 15:28 | Son Güncelleme:
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Bülent Kaya: “Pandemide müzik sektörü bitme noktasına geldi”

Korona virüs (Kovid-19) salgınınden en çok etkilenen sektörlerin başında gelen eğlence ve müzik sektörüyle ilgili olarak Azka Müzik Yönetim Kurulu Başkanı iş adamı Bülent Kaya “Yetkililerin bunun için bir iyileştirme yapması, şu anda müzik yapmayı özleyen müzisyenlere yardım edilmesi gerektiğini” açıkladı.Pandemi döneminde müzik sektörünün durma noktasına geldiğini belirten Azka Müzik Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Bülent Kaya; “Diğer sektörlerde olduğu gibi müzik sektörü de ekonomik ve psikolojik olarak çok etkilendi.

Korona virüs (Kovid-19) salgınınden en çok etkilenen sektörlerin başında gelen eğlence ve müzik sektörüyle ilgili olarak Azka Müzik Yönetim Kurulu Başkanı iş adamı Bülent Kaya “Yetkililerin bunun için bir iyileştirme yapması, şu anda müzik yapmayı özleyen müzisyenlere yardım edilmesi gerektiğini” açıkladı.
Pandemi döneminde müzik sektörünün durma noktasına geldiğini belirten Azka Müzik Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Bülent Kaya; “Diğer sektörlerde olduğu gibi müzik sektörü de ekonomik ve psikolojik olarak çok etkilendi. Biz de Azka Müzik olarak bu dönemde, sanatın ve sanatçının yanında olmaya çalıştık. Bunu da yeni şarkılar, aranjörler ve sosyal mesafe kurallarına uygun gerçekleştirmiş olduğumuz klip çekimlerini, müzikseverlerle buluşturarak göstermiş olduk” dedi.
Ayrıca sanatçıların bir süre daha fedakarlık yapması gerektiğini dile getiren Kaya; “Müzik sektörü ağır darbe aldı. Aşının da ülkemize gelmesiyle birlikte sektörün yavaş yavaş canlanacağını düşünüyorum. Tabi ki yeni dengeler kurulacaktır. Ülke olarak bu zorlu süreçten en az hasarla çıkacağımızı ümit ediyorum” şeklinde konuştu.

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