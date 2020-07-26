Bülent Korkmaz: Cesaretli oyun bizi ligde tuttu

Medipol Başakşehir ve Trabzonspor galibiyetlerinin ardından camiadan takdir toplayan İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, AA muhabirine sezon değerlendirmesinde bulundu. Yeşil-beyazlı ekibin başına geldiğinden beri bütün maçlara kazanma hırsıyla çıktıklarını belirten Korkmaz, ilk zamanlarda hem oyun hem de skorda bunu başardıklarını söyledi. Oyuncular üzerinde eskiden kalan bir "kazanamama" duygusunun olduğunu anlatan Korkmaz, şunları kaydetti: "Futbolcuların üzerindeki bu baskı sahada etkiliydi, bunu da görebiliyorduk. Oyuncularımda özellikle 'Hata yapmama' oyununu değil, cesaretli oyunu tercih ettim. Cesaretli oyunda futbolcu yeteneğini korkmadan sahaya koyabilir. Herkesten kendi özelliğini cesaretle birleştirerek sağlıklı oynamasını istiyor ve bunu vurguluyordum. En son Kovid-19 salgınından önce Fenerbahçe maçında 9 kişi kalmamıza rağmen iyi oynadık ve çok fazla pozisyona girdik. Daha önceden pozisyona giremeyen bir takım varken pozisyona giren bir takım olduk ancak bunu da skora çevirme sıkıntımız vardı. Hemen hemen her maçta içerde dışarıda 3-4 tane net pozisyonumuz oluyordu. Bu bizi umutlandırıyordu. Salgından sonra açıkcası herkes fiziksel yeterliliği konuşurken, ben hep işin psikolojisi ve zihinsel hazırlığını konuşuyordum. Futbol zaten fiziksel yeterlilikle oynanan bir oyun. Ama siz oyuncularınızı zihinsel olarak da hazırlanmanız lazım. İkisi birleşince bir anlamı oluyor."

Korkmaz, Gaziantep FK maçından sonra futbolcuların yıkıldığını ve herkesin Konyaspor'a "Ligden düştü" gözüyle baktığını aktararak, "Sahadan itibaren oyuncuları motive etmek için canla başla uğraştım. Hep '3 maçımız kaldı, 3 maçı da kazanabiliriz.' diye tekrar ettim durdum. 'Son 3 maçı da kazanabilecek kalitedeyiz ve oyundayız' dedim. Çok şükür, şampiyon olan takımla, ligin ikincisi olan takıma karşı 4 gollü 3 puan alarak ligde kaldık. İki tane müthiş final oynadık ve yüzümüzün akıyla çıktık" değerlendirmesinde bulundu. "CESARETLİ OYUN BİZİ LİGDE TUTTU" Korkmaz, "Konyaspor'u ligde cesur futbol oynaması mı tuttu?" sorusunu ise; "Evet aslında cesaretli oyun bizi ligde tuttu. Çünkü ben oyuncularımın yeteneklerini biliyor ve ceza sahası içine girmesini çok istiyordum. Analiz ettiğimizde bizden önce ceza sahası içinde bir oyuncu ya var ya yoktu. Özellikle her ortada 3-4 oyuncunun ceza sahası içinde olmasını istedim. Alanı iyi paylaşması gerektiğini söylüyordum. Bunun üzerine çok çalıştık. Ekiple beraber bunun da karşılığını aldık diye düşünüyorum." şeklinde cevapladı.