Bülent Korkmaz'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe sorusuna sürpriz cevap!

Türk futbolunun yetiştirdiği en önemli savunma oyuncularından biri olan Bülent Korkmaz, teknik direktörlük kariyerine devam ediyor. Rafine TV'nin YouTube programına konuk olan Bülent Korkmaz, kendisine sorulan Beşiktaş ve Fenerbahçe sorusuna cevap verdi.

"ÇOK FAZLA TEKLİF ALDIM"

"Ben futbola Galatasaray'da başladım. Futbolu bırakırken de çok fazla teklif aldım ama Galatasaray'da bırakabilmek için hepsini reddettim." dedi.

"BEŞİKTAŞ VEYA FENERBAHÇE'DE ÇALIŞIR MISIN?"

"Ben Beşiktaş veya Fenerbahçe'de net bir şekilde çalışmam. Ben Galatasaraylıyım." ifadelerini kullandı.