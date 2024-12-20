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Bülent Korkmaz'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe sorusuna sürpriz cevap!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
20.12.2024 14:22
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Galatasaray'ın efsane oyuncusu Bülent Korkmaz, teknik direktörlük için kendisine sorulan soruya sürpriz bir cevap verdi. İleride Beşiktaş veya Fenerbahçe'den teklif alması durumunda ne yapacağı sorulmasına üzerine cevap veren Korkmaz'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Bülent Korkmaz'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe sorusuna sürpriz cevap!

Türk futbolunun yetiştirdiği en önemli savunma oyuncularından biri olan Bülent Korkmaz, teknik direktörlük kariyerine devam ediyor. Rafine TV'nin YouTube programına konuk olan Bülent Korkmaz, kendisine sorulan Beşiktaş ve Fenerbahçe sorusuna cevap verdi.

"ÇOK FAZLA TEKLİF ALDIM"

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"Ben futbola Galatasaray'da başladım. Futbolu bırakırken de çok fazla teklif aldım ama Galatasaray'da bırakabilmek için hepsini reddettim." dedi.

"BEŞİKTAŞ VEYA FENERBAHÇE'DE ÇALIŞIR MISIN?"

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"Ben Beşiktaş veya Fenerbahçe'de net bir şekilde çalışmam. Ben Galatasaraylıyım." ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe Fenerbahçe

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Bülent Korkmaz beşiktaş fenerbahçe galatasaray
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