Bülent Serttaş kimdir, nereli? Bülent Serttaş Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı özel gecesinde!

Bülent Serttaş Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı özel bölümüne konuk olacak. Program saatinin yaklaşmasıyla Bülent Serrtaş'ın kim olduğu ile ilgili araştırmalar hızlandı. İzleyicilerde oldukça merak uyandıran Bülent Serttaş kimdir, nerelidir? İşte araştırılan bilgilerin cevabı...
Bülent Serttaş, 18 Kasım 1965 Elazığ doğumludur. Türk halk müziği söyleyen Serttaş aynı zamanda söz yazarlığı ve oyunculuk da yapmaktadır.
1983 yılından itibaren çeşitli mekanlarda sahneye almaya başlayarak müzik yapmaya başladı. Adana'da bir gazino da şarkı söylerken Hilmi Topaloğlu tarafından keşfedildi. İlk albümü Delikanlı yayınlandı. 1997 yılında piyasaya çıkan Aşığım Yanmışım albümüyle popülerliliğini arttırmıştır.
Türkücülüğün yanı sıra; 2010 yılında Çakallarla Dans, 2012 yılında Patlak Sokaklar: Gerzomatve 2014 yılında ise Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı filmlerinde rol almıştır.
Bülent Serttaş, Selvi Serttaş ile evli ve 3 çocuk babasıdır.
Albümleri
1991: Utanıyorum (Avare Çocuk)
1993: Delikanlı
1995: Sen Varya Sen
1997: Aşığım Yanmışım
1997: Anlayacaksın - Mektup
1998: Sana Yaşıyorum
2000: Alın Yazımsın
2001: Her Şeyine Hastayım
2002: Ağlama Meleğim
2005: Tükendi Dost Sohbetleri
2008: Emir
2011: Bitmez sana sevdalarim
2013: Sen Diye Diye
2017: Ablalar
2007: Ne Mutlu Türküm Diyene
2013: La Bize Her Yer Ankara
2015: Adamın Dibi (Çeşme)
2016: Haber Gelmiyor Yardan (ft. Serdar Ortaç)
2018: Bodrum Akşamları (Akustik)
2019: Sevda İçerde
2019: Elini Kolunu Sallayacak
2020: Seyyah
2021: Yıllar utansın
2021: Akdeniz
2021: Sen Bensiz Nefes Alamazsın
2022: Aklıma Sen Gelince
2022: Filhakika
2022: Dili Ballım (duet İpek Demir ile)