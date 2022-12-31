Bülent Serttaş kimdir, nereli? Bülent Serttaş Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı özel gecesinde!

Bülent Serttaş Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı özel bölümüne konuk olacak. Program saatinin yaklaşmasıyla Bülent Serrtaş'ın kim olduğu ile ilgili araştırmalar hızlandı. İzleyicilerde oldukça merak uyandıran Bülent Serttaş kimdir, nerelidir? İşte araştırılan bilgilerin cevabı...

BÜLENT SERTTAŞ KİMDİR?

Bülent Serttaş, 18 Kasım 1965 Elazığ doğumludur. Türk halk müziği söyleyen Serttaş aynı zamanda söz yazarlığı ve oyunculuk da yapmaktadır.

1983 yılından itibaren çeşitli mekanlarda sahneye almaya başlayarak müzik yapmaya başladı. Adana'da bir gazino da şarkı söylerken Hilmi Topaloğlu tarafından keşfedildi. İlk albümü Delikanlı yayınlandı. 1997 yılında piyasaya çıkan Aşığım Yanmışım albümüyle popülerliliğini arttırmıştır.

Türkücülüğün yanı sıra; 2010 yılında Çakallarla Dans, 2012 yılında Patlak Sokaklar: Gerzomatve 2014 yılında ise Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı filmlerinde rol almıştır.

Bülent Serttaş, Selvi Serttaş ile evli ve 3 çocuk babasıdır.

DİSKOGRAFİSİ

Albümleri

1991: Utanıyorum (Avare Çocuk)

1993: Delikanlı

1995: Sen Varya Sen

1997: Aşığım Yanmışım

1997: Anlayacaksın - Mektup

1998: Sana Yaşıyorum

2000: Alın Yazımsın

2001: Her Şeyine Hastayım

2002: Ağlama Meleğim

2005: Tükendi Dost Sohbetleri

2008: Emir

2011: Bitmez sana sevdalarim

2013: Sen Diye Diye

2017: Ablalar

****SİNGLE'LARI

2007: Ne Mutlu Türküm Diyene

2013: La Bize Her Yer Ankara

2015: Adamın Dibi (Çeşme)

2016: Haber Gelmiyor Yardan (ft. Serdar Ortaç)

2018: Bodrum Akşamları (Akustik)

2019: Sevda İçerde

2019: Elini Kolunu Sallayacak

2020: Seyyah

2021: Yıllar utansın

2021: Akdeniz

2021: Sen Bensiz Nefes Alamazsın

2022: Aklıma Sen Gelince

2022: Filhakika

2022: Dili Ballım (duet İpek Demir ile)

