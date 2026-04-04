Doktor hatası yüzünden hayatı kabusa döndü! 6 kez ameliyat olan Aslı Bekiroğlu son halini paylaştı

Geçirdiği miyom ameliyatında yapılan hata Aslı Bekiroğlu'nun hayatını adeta kabusa çevirdi.

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Bekiroğlu, rahminden miyom aldırmak için girdiği ameliyatta yanlışlıkla bağırsağı kesildiği için sonrasında altı operasyon geçirmek zorunda kalmıştı.

Geçtiğimiz günlerde bir kez daha ameliyat masasına yatacağını açıklayan 30 yaşındaki oyuncu, son iki yıl içerisinde yaşadığı zorlukları gözyaşları içinde anlatmıştı.

Oyuncu son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile son durumu hakkında esprili bir paylaşım yaptı. Bekiroğlu, "Bağırsağımızı kestiler, altı kere ameliyat ettiler; bir de durduk yere iki ameliyat daha çıktı diye tarzımızdan ödün verecek değiliz" ifadelerini kullandı.