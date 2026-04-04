'Murat Abi olacağım' olacağım demişti! Murat Övüç tahliyesinin ardından ilk sahnesine çıktı

“Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla 20 Aralık 2025’ten bu yana tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Murat Övüç, adli kontrol şartıyla 102 gün sonra tahliye edildi.

Murat Övüç tahliyesinin ardından bir video çekerek; ''Yoğun telefonlar geliyor, mesajlar geliyor. 'Bir değişim mi var', 'Nedir bu', 'Bir ağır gördük' seni. Evet, bundan sonra çok ağır olacağım. Çünkü evlatlar izliyor bizi, genç nesil izliyor bizi. Onlara güzel örnek olmak adına, onlarla güzel diyalog kurmak adına, onların Murat Abi'si olmaya, onlarla güzel dostluklar, arkadaşlıklar kurmaya, onların gözünde iyi bir insan, temiz bir insan olmak adına Murat Abi olarak yoluma devam edeceğim.'' demişti.

Cezaevinden çıkmasının ardından ilk kez sahneye çıkan Övüç’ün yeni imajı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Renkli kıyafetlerin yerini klasik bir smokin alırken, takipçileri değişimi dikkatle izledi.