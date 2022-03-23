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Bülent Tezcan, CHP Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu

23.03.2022 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bülent Tezcan, CHP Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tezcan'ı Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak atadı.​​​​​​​

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