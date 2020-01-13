YURTHABER
  4. Bülent Turan umreye giden Roman vatandaşları ziyaret etti

Bülent Turan umreye giden Roman vatandaşları ziyaret etti

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 13.01.2020 14:03 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale’den umreye giden Roman vatandaşları ziyaret etti.AK Parti’nin sorumluluk projesi kapsamında Çanakkale merkez ve Lapseki ilçelerinde yaşayan Roman vatandaşlar, umreye gönderildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale’den umreye giden Roman vatandaşları ziyaret etti.
AK Parti’nin sorumluluk projesi kapsamında Çanakkale merkez ve Lapseki ilçelerinde yaşayan Roman vatandaşlar, umreye gönderildi. Umre ziyaretini gerçekleştiren vatandaşların evine giden Bülent Turan’a vatandaşlar teşekkür etti. Ziyarete AK Parti Çanakkale Milletvekili Julide İskenderoğlu, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, İl başkanı Naim Makas’da eşlik etti.
Umreye giden Ayten Olgun, ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bir rüya gördüm orada, o rüyam çok çabuk bitti. Allah bin kere razı olsun Bülent Turan’dan” diyerek mutluluğunu paylaştı.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Çanakkale’mizin çok değişik sosyal kesimleriyle, onların talepleri doğrultusunda adımlar atmaya gayret ediyoruz. Bugün de Çanakkale’mizin roman mahallesinde yaşayan, umreye gitmek isteyen çok sayıda kardeşimizin en azından bir grubunu umreye gönderme imkanı bulduk ve onları karşılama törenine katılma imkanı bulduk. Oraya gittiler, hem ülkemize, hem bize dua ettiler. Onlarla beraber zaman geçiriyoruz. Onların bu taleplerini karşılamak bizim için büyük bir şeref. Allah ülkemize birlik beraberlik versin, devletinize zeval vermesin” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Balıklıgöl dondu! Fotoğraf tutkunları akın ediyor Balıklıgöl dondu! Fotoğraf tutkunları akın ediyor
Çan Belediye Başkanı Öz’den pazar esnafına çorba ikramıÇan Belediye Başkanı Öz’den pazar esnafına çorba ikramı
AK Partili Turan "100'e yakın belediyeden AK Parti'ye katılım olacak"AK Partili Turan "100'e yakın belediyeden AK Parti'ye katılım olacak"
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bu tedavi şeker hastalığını yok ediyor!

Bu tedavi şeker hastalığını yok ediyor!

Dur ihtarına uymadılar yakalanacaklarını anlayınca bunu yaptılar

Dur ihtarına uymadılar yakalanacaklarını anlayınca bunu yaptılar

Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!

Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!

Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...

Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...

CHP Aliağa İlçe Başkanlığı’na Özlem Şan Oğuzhan Seçildi

CHP Aliağa İlçe Başkanlığı’na Özlem Şan Oğuzhan Seçildi

Çanakkale Namaz Vakitleri 13 Ocak Pazartesi

İmsak
07:00
Sabah
08:29
Öğle
13:28
İkindi
15:55
Akşam
18:17
Yatsı
19:40

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler13 Ocak Pazartesi

Seher Eczanesi
Merkez
Yeşim Eczanesi
Merkez
Alınteri Eczanesi
Kepez
Merkez Eczanesi
Ayvacik
Taşkent Eczanesi
Ayvacik
Türker Eczanesi
Bayramic
Şadırvan Eczanesi
Biga
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Biga sahilinde bir ceset bulundu

Biga sahilinde bir ceset bulundu

Yenice ve Çan’da okullara 1 gün kar tatili

Yenice ve Çan’da okullara 1 gün kar tatili

Üniversitelilerin kız kavgasında korkunç son!

Üniversitelilerin kız kavgasında korkunç son!

Çanakkale beyaza büründü

Çanakkale beyaza büründü

AK Parti'de o ilin başkanı belli oldu

AK Parti'de o ilin başkanı belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.