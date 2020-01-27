YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Bülent Turan’dan Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odasına ziyaret

Bülent Turan’dan Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odasına ziyaret

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 27.01.2020 13:12 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odasına ziyarette bulundu.Ziyarette Biga esnaf ve sanatkarının sorunları ve bunların çözümleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odasına ziyarette bulundu.
Ziyarette Biga esnaf ve sanatkarının sorunları ve bunların çözümleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı ve Çanakkale Esnaf Odaları Birliği Başkanvekili İbrahim Mutur, ziyaretten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"Biga bizim için kıymetli bir ilçe"
Grup Başkanvekili Bülent Turan, ziyarette yaptığı açıklamada Biga’nın Çanakkale için önemine değinerek, “Biga bizim için kıymetli bir ilçe. Sanayide, tarımda ve turizmde önemli yer sahibi bir ilçe. Özellikle son dönemde, belediyenin çalışmaları ile ortaya konulan performansla ve Ankara’daki uyumla beraber Biga hak ettiği yere kavuşacaktır diye umut ediyoruz. Biga’da tarıma ilişkin çok kıymetli adımlar atıldı. Yine turizmle ilgili adımlar atıldı. Örneğin Troas adıyla anılan Çanakkale’mizin tarihini, turizmini tüm dünyanın fotoğrafçısına, bisikletçisine sunacak olan Troas Tarih Yolu, Yenice-Çan hattından geçerek, 13’den fazla köyün birçok antik kentin içinde olduğu bir yay çizerek, Lapseki’ye ulaşacak. Dolayısıyla Türkiye’nin ve Çanakkale’nin gündeminde olan bu Troas Yolu’nun önemli bir etabının Biga’da olması çok kıymetli bir yaklaşım. Bunun dışında Parion kentinin kazılarına hız vermeyi, buranın uluslararası standartlarda tekrar turizme kazandırılmasını önemsiyoruz. Yine Nilüfer Göleti’nin son dönemde gündeme gelmesi, bakanlığın burayla ilgili adım atmasını önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Biga büyürse Çanakkale büyür"
"Yeni dönemde Türkiye ile beraber Biga’mızın sadece sanayi ile değil; hayvancılık, turizm ve tarım ile canlanmasını istiyoruz" diyerek sözlerine devam eden Bülent Turan, açıklamasını şu cümlelerle sonlandırdı:
"Çanakkale’de turizm denince sadece bir bölge aklımıza geliyor ama biz istiyoruz ki sanayinin, turizmin başkenti olan Biga’da da tekrar turizm ile gündeme gelsin. Karabiga ve Gümüşçay’ın önemli kıymetleri var bu bölgede. Karabiga ve Biga hattındaki yolun yapılması önemliydi, işleme başladık mevsim şartlarına göre çalışma sürüyor. Karabiga ve Gümüşçay’ın doğalgaz çalışmaları devam ediyor. Bu iki kıymetli beldemizin doğalgaza kavuşması sanayi, turizm ile ilgili bölgeye ciddi ivme kazandıracak. Yine burası önemli bir mobilya kenti. Mobilya imalatının önde olduğu bir kent. Mobilyada yüzde 18 olan KDV’nin yüzde 8’e çekilmesi önemli bir kıymet. Aynı şekilde esnaf ve tarım ile uğraşan vatandaşlarımızın talep ettiği faiz indiriminin yüzde 12’den yüzde 9’a düşmüş olması çok kıymetli bir adımdı. Tarım, sanayi ve turizmde büyümeye çalışan bir bölgeden bahsediyoruz. Biga büyürse Çanakkale büyür, Biga büyürse Türkiye büyür diye bakıyoruz meseleye. Biga’da bir yıl içerisinde 300’den fazla iş yeri açıldı bu çok kıymetli bir şey. Tabi yüz civarında kapanan da var ama totale baktığımızda açılanların daha fazla olması kıymetli. Ekonomideki olumlu gelişmelerin devamına bakılarak, esnaf odalarımızın taleplerini dinleyerek önümüzdeki günlerde neler yapacağımızı konuşacağız."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
Çanakkaleli avcılar tavşan pilavında bir araya geldiÇanakkaleli avcılar tavşan pilavında bir araya geldi
Bülent Turan, Makine Teknoloji Atölyesi açılışını yaptıBülent Turan, Makine Teknoloji Atölyesi açılışını yaptı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

İşçi servisi takla attı: 11 yaralı

İşçi servisi takla attı: 11 yaralı

Meral Akşener'den depremzedelere ziyaret

Meral Akşener'den depremzedelere ziyaret

Adıyaman'da soba zehirlenmesi!

Adıyaman'da soba zehirlenmesi!

Deprem sırasından bir sitede yaşanan panik anları kameralara yansıdı

Deprem sırasından bir sitede yaşanan panik anları kameralara yansıdı

Başkan Buluş güven tazeledi

Başkan Buluş güven tazeledi

Çanakkale Namaz Vakitleri 27 Ocak Pazartesi

İmsak
06:54
Sabah
08:21
Öğle
13:32
İkindi
16:09
Akşam
18:33
Yatsı
19:54

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler27 Ocak Pazartesi

Cumhuriyet Eczanesi
Merkez
Gözde Eczanesi
Merkez
Boğaz Eczanesi
Kepez
Gözde Eczanesi
Ayvacik
Taşkent Eczanesi
Ayvacik
Koçer Eczanesi
Bayramic
Gümüşçay Eczanesi
Biga
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Çanakkaleli avcılar tavşan pilavında bir araya geldi

Çanakkaleli avcılar tavşan pilavında bir araya geldi

Böyle geldiler! Meyve bahçelerine dadandılar

Böyle geldiler! Meyve bahçelerine dadandılar

Lapseki Arıcılar Derneği Başkanı Kübranur Demirtaş oldu

Lapseki Arıcılar Derneği Başkanı Kübranur Demirtaş oldu

Biga sahilinde bir ceset bulundu

Biga sahilinde bir ceset bulundu

Üniversitelilerin kız kavgasında korkunç son!

Üniversitelilerin kız kavgasında korkunç son!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.