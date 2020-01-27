Bülent Turan’dan Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odasına ziyaret

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odasına ziyarette bulundu.

Ziyarette Biga esnaf ve sanatkarının sorunları ve bunların çözümleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı ve Çanakkale Esnaf Odaları Birliği Başkanvekili İbrahim Mutur, ziyaretten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"Biga bizim için kıymetli bir ilçe"

Grup Başkanvekili Bülent Turan, ziyarette yaptığı açıklamada Biga’nın Çanakkale için önemine değinerek, “Biga bizim için kıymetli bir ilçe. Sanayide, tarımda ve turizmde önemli yer sahibi bir ilçe. Özellikle son dönemde, belediyenin çalışmaları ile ortaya konulan performansla ve Ankara’daki uyumla beraber Biga hak ettiği yere kavuşacaktır diye umut ediyoruz. Biga’da tarıma ilişkin çok kıymetli adımlar atıldı. Yine turizmle ilgili adımlar atıldı. Örneğin Troas adıyla anılan Çanakkale’mizin tarihini, turizmini tüm dünyanın fotoğrafçısına, bisikletçisine sunacak olan Troas Tarih Yolu, Yenice-Çan hattından geçerek, 13’den fazla köyün birçok antik kentin içinde olduğu bir yay çizerek, Lapseki’ye ulaşacak. Dolayısıyla Türkiye’nin ve Çanakkale’nin gündeminde olan bu Troas Yolu’nun önemli bir etabının Biga’da olması çok kıymetli bir yaklaşım. Bunun dışında Parion kentinin kazılarına hız vermeyi, buranın uluslararası standartlarda tekrar turizme kazandırılmasını önemsiyoruz. Yine Nilüfer Göleti’nin son dönemde gündeme gelmesi, bakanlığın burayla ilgili adım atmasını önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.