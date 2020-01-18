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  4. Bülent Turan’dan Çanakkale yatırımları hakkında açıklama

Bülent Turan’dan Çanakkale yatırımları hakkında açıklama

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 18.01.2020 15:26 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan yaptığı yazılı açıklamayla, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) Çanakkale’ye yapılacak yatırımları bütün kurumlarla istişare ettiklerini belirtti.Çanakkale’den gelen tüm misafirleri ağırlayan Grup Başkanvekili Bülent Turan, belediye başkanlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlarla buluşturdu.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan yaptığı yazılı açıklamayla, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) Çanakkale’ye yapılacak yatırımları bütün kurumlarla istişare ettiklerini belirtti.
Çanakkale’den gelen tüm misafirleri ağırlayan Grup Başkanvekili Bülent Turan, belediye başkanlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlarla buluşturdu. Ayrıca görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "1915 Çanakkale Köprüsü başta olmak üzere ilçelere yapılan yatırımları yakından takip ediyorum" dediği de belirtildi.
Ziyaretler hakkında değerlendirmede bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Bizler hizmetin milletle buluşmasında birer elçiyiz. Toplumun talep ve beklentilerini karşılamak için Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile beraber özveriyle çalışıyoruz. Bu toprak, bu vatan bizlere aziz ecdadımızın bıraktığı eşsiz bir miras. Bu mirası bugün bizler, yarın gençlerimiz geleceğe taşıyacak. Bu bilinçle Çanakkale’mizin tüm ilçelerine yapılan yatırımları Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm ilgili bakanlarımızla istişare ederek planlıyoruz. Her fırsatta şehrimizin dinamiklerini onlarla buluşturmaya özen gösteriyoruz. Biga, Gümüşçay, Karabiga, Geyikli, Evreşe, Terzialan Belediye Başkanlarımızla Cumhurbaşkanımızı ve bakanlarımızı ziyaret ederek yatırımların hızlandırılmasını talep ettik. Tarihin en özel anılarına ev sahipliği yapan şehrimizi hak ettiği seviye getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

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