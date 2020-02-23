Bülent Turan’dan CHP’ye: “Kongrede Demirtaş’ı eş genel başkan seçin”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile birlikte AK Parti Eceabat İlçe Kongresine katılan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, yaptığı konuşmada CHP’yi sert sözlerle eleştirerek, “Mart sonunda CHP’nin kongresi var. Kılıçdaroğlu’nun yaşı 71. Demirtaş’ın yaşı 46. Madem bu kadar ittifaktan keyif alıyorlar, o zaman kongrede Demirtaş’ı eş genel başkan seçin” ifadelerini kullandı.

Bugün Sosyal Tesisler’de gerçekleştirilen ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın katıldığı AK Parti Eceabat İlçe Kongresine AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’ın açıklamaları damga vurdu. “Makama oturursam çok iyi, oturmazsam çok kötü anlayışı AK Parti anlayışı değildir” diyerek parti değişikliğine giden siyasileri eleştiren Bülent Turan, konuşmasında CHP’ye de sert sözlerle yüklendi.

Türk milletinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti’nin dik duruşunu sevdiğini bu sebeple de 18 yıldır yola devam ettiklerini vurgulayan Turan, “Makama oturursam çok iyi, oturmazsam çok kötü anlayışı AK Parti anlayışı değildir. Eceabat’ta bu konuda çok bedel ödedik. Çok yorulduk. Ama artık bunları geride bırakmak istiyoruz. AK Parti’de istediği makamı almadığı için parti değiştirme tutumunda bulunan arkadaşlarımıza seslenmek istiyorum. İstediğiniz kadar bu niyette olun, Allah bu milletin beraberliğini, birliğini bozmayacaktır. ‘O niye oldu, ben niye olmadım?’, ‘O niye orada, ben niye buradayım?’ diye düşünen kim varsa tarihin çöplüğünde yerini alacaktır. Şimdiden büyük umutları varmış gibi yola çıkanların ne kadar zavallı bir halde olduklarını görmeye başladık. Daha dün, ‘Bu yeni sistem en iyi sistemdir’ diyen adamların bugün sistemi kötülemeye başladığını ibretle izliyoruz. Daha dün ‘Gezi operasyonları bir provokasyondur’ diyenlerin ‘Gezi iyi bir işmiş’ demelerini üzüntüyle görüyoruz. Ama bu millet Erdoğan’ın ve AK Parti’nin dik duruşunu sevdi. Rüzgara göre yön değiştirmemesini kabul etti.18 yıldan beri de yola devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.