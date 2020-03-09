YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Bülent Turan’dan Ülgür Gökhan’a: "Esad’ın belediye başkanı gibi konuşuyor"

Bülent Turan’dan Ülgür Gökhan’a: "Esad’ın belediye başkanı gibi konuşuyor"

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 09.03.2020 18:25 | Son Güncelleme

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’ın belediye meclisinde yaptığı konuşmayı sert sözlerle eleştiren AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Adeta Esad’ın belediye başkanı gibi konuşuyor" dedi.Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’ın belediye meclisinde yaptığı konuşmaya bir tepki de AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’dan geldi.

Bülent Turan’dan Ülgür Gökhan’a: "Esad’ın belediye başkanı gibi konuşuyor"

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’ın belediye meclisinde yaptığı konuşmayı sert sözlerle eleştiren AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Adeta Esad’ın belediye başkanı gibi konuşuyor" dedi.
Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’ın belediye meclisinde yaptığı konuşmaya bir tepki de AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’dan geldi. Gökhan’ı sert sözlerle eleştiren Turan, “Çanakkalemiz böyle bir anlayışı, söylemi ve duruşu hak etmiyor" dedi.
Çanakkale Belediye Başkanı Gökhan’ın Türkiye’nin İdlib’de terör örgütlerine destek verdiğini iddia ederek haddini aştığını belirten Turan, "Sayın Başkan Çanakkale Merkez İlçe Belediye Başkanı gibi değil de adeta Esad’ın belediye başkanı gibi konuşuyor. Ülgür Gökhan bu diliyle, katil Esad ve destekçilerini sevindirmiş, aziz şehitlerimizin kemiklerini sızlatmıştır. Bugün kahraman Mehmetçiklerimiz, milletimizin huzuru ve ülkemizin güvenliği için orada. Tüm milletimizin duası ve desteği askerimizle birlikteyken, Ülgür Gökhan bu açıklamasıyla bu konuya ne kadar uzak olduğunu göstermiştir. Şehrimiz ne yazık ki daha önce de birçok benzer konularla gündeme gelmişti. Tüm dünyanın saygı duyduğu destansı bir mücadeleyle anılan Çanakkalemizin bu kadim şehre yakışmayacak konularla gündeme gelmesinden büyük üzüntü duyuyoruz. Bir değil, iki değil. Fakat esas sorun Çanakkalemizde askerini seven, vatanını seven, milliyetçi, devletçi ve ulusalcı CHP’lilerin buna tepki göstermemesi. Çanakkalemiz böyle bir anlayışı, söylemi ve duruşu hak etmiyor“ dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tuvalet kağıdı yüzünden birbirlerine girdiler! Tuvalet kağıdı yüzünden birbirlerine girdiler!
Üniversitelilerin kız kavgasında korkunç son! Üniversitelilerin kız kavgasında korkunç son!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Elazığ'da pideye gizlenmiş toz esrar ele geçirildi

Elazığ'da pideye gizlenmiş toz esrar ele geçirildi

Kayserispor’un stoperi Diego Angelo:

Kayserispor’un stoperi Diego Angelo:

Konya'da girdikleri 14 evden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli yakalandı

Konya'da girdikleri 14 evden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli yakalandı

İş insanı Serdar Bahçivan ihracat sayısını yükseltmeyi hedefliyor

İş insanı Serdar Bahçivan ihracat sayısını yükseltmeyi hedefliyor

Siverekli öğrenciler tiyatro yarışmasında il birincisi oldu

Siverekli öğrenciler tiyatro yarışmasında il birincisi oldu

Çektirdiği fotoğrafları 62 yıl sonra okula teslim etti

Çektirdiği fotoğrafları 62 yıl sonra okula teslim etti

Çanakkale Namaz Vakitleri 9 Mart Pazartesi

İmsak
06:05
Sabah
07:28
Öğle
13:30
İkindi
16:45
Akşam
19:21
Yatsı
20:39

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler 9 Mart Pazartesi

Bulut Eczanesi
Merkez
Güldeniz Eczanesi
Merkez
Hale Eczanesi
Kepez
Merkez Eczanesi
Ayvacik
Taşkent Eczanesi
Ayvacik
Bayramiç Eczanesi
Bayramic
Hayat Eczanesi
Biga
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan, üniversitelilerin çay davetini geri çevirmedi

Başkan, üniversitelilerin çay davetini geri çevirmedi

Çan halısı halı tezgahlarında yerini alacak

Çan halısı halı tezgahlarında yerini alacak

Kuzey Ege'deki ada seferlerine fırtına engeli

Kuzey Ege'deki ada seferlerine fırtına engeli

Başkan Erdoğan’dan sabah çıkarması

Başkan Erdoğan’dan sabah çıkarması

ÇOMÜ'lü Öğrenciler "Cerrahi Dikişi" Öğrendi

ÇOMÜ'lü Öğrenciler "Cerrahi Dikişi" Öğrendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.