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Bülent Uygun: Atam mezardan kalksa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alnından öper

17.03.2021 17:00 | Son Güncelleme:
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Bülent Uygun: Atam mezardan kalksa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alnından öper

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Bugün Atam Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk mezarından kalksa, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı alnından öper.'' ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 31.haftasında deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak olan Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Bülent Uygun, ÇAY TV'de katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında övgü dolu sözler sarf ederken Türk futbolunun içinde bulunduğu durumla ilgili önemli tespitlerde bulundu.

Çaykur Rizespor’un hedefinin Şampiyonlar Ligi olduğunu ifade eden Bülent Uygun, “Futbol ayakla oynanan bir oyun değil! Futbol yüreğinle, beyninle ve ayağınla oynanan bir oyun! Hedeflerimiz değişecek. Bundan sonra Avrupa’yı ve Şampiyonlar Ligi’ni hedefleyen bir Rizespor olacak. Türkiye Kupası’nı da müzemize götürmek yakışır. Bunları başarabiliriz. Marius Sumudica ile yaşanan sıkıntıları artık konuşmayalım, geçmişte kaldı” dedi.

"FUTBOLDA YENİ BİR YAPILANMA ŞART"

Futboldaki yabancı sayısı hakkında da konuşan Bülent Uygun, “32 yaşındaki yabancıya 5 yıllık kontrat veriyoruz, sonra seneye kovuyoruz. Biz böyle bir ülkeyiz. Yabancı konusunda yaş ve milli olma sayısı gibi kriterler olmalı. Cristiano Ronaldo, Türkiye’ye geliyorsa; 40 yaşında da gelsin ama bilmediğimiz 33 yaşındaki yabancıyı 3-4 senelik kontratlarla getirmeyelim. Futbolda yeni bir yapılanma şart, yoksa bizi kötü günler bekliyor” dedi.

"RİZESPOR'UN DA BORCU VE TRANSFER YASAĞI YOK"

Türk futbolunun uçuruma sürüklendiğini ifade eden Bülent Uygun, “Doğru yönetilen futbol kulüpleri, TFF yaptırımları olursa, şampiyon olabilir. Rizespor’un da borcu ve transfer yasağı yok, doğru bir yapılanmayla önündeki süreci yönetilebilir. 3 Milyar TL borcu olan kulüpler var, Türk futbolu iyi yere gitmiyor” şeklinde konuştu.

"ATAM MEZARDAN KALKSA, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ALNINDAN ÖPER"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sadece Rize ile değil tüm ülke sporu ile de yakından ilgilendiğini ifade eden Bülent Uygun, “Bugün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk mezarından kalksa, Atam sayın beyefendiyi alnından öper. Çünkü onun ülkem için hayal ettiği, planladığı bütün projelere baktığımız zaman zaten onların hepsini görür ve takdirle karşılar. Yiğidi öldür hakkını ver derler. Beyefendi, ülke aşığı, İslamın hizmetkarı…'' dedi.

"ALLAH, BEYEFENDİYE GÜÇ VERSİN, CANIMIZDAN CAN VERSİN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rizespor'la ilgilendiğini belirten Uygun, ''Rizespor ile de ilgileniyor tabii. Biz de galip gelince tebrik etmek için kendisi sağolsun, 'Rizesporumuza hoşgeldin, ben inanıyorum ki çocuklarla beraber Rizespor’u hak ettiği yere taşıyacaksınız' dedi sayın Cumhurbaşkanımız. Sayın beyefendi sadece Rize ile ilgilenmiyor, bütün ülkemizle ilgileniyor. Allah, beyefendiye güç versin, canımızdan can versin” şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk
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