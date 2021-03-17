Bülent Uygun: Atam mezardan kalksa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alnından öper

Süper Lig'in 31.haftasında deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak olan Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Bülent Uygun, ÇAY TV'de katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında övgü dolu sözler sarf ederken Türk futbolunun içinde bulunduğu durumla ilgili önemli tespitlerde bulundu.

Çaykur Rizespor’un hedefinin Şampiyonlar Ligi olduğunu ifade eden Bülent Uygun, “Futbol ayakla oynanan bir oyun değil! Futbol yüreğinle, beyninle ve ayağınla oynanan bir oyun! Hedeflerimiz değişecek. Bundan sonra Avrupa’yı ve Şampiyonlar Ligi’ni hedefleyen bir Rizespor olacak. Türkiye Kupası’nı da müzemize götürmek yakışır. Bunları başarabiliriz. Marius Sumudica ile yaşanan sıkıntıları artık konuşmayalım, geçmişte kaldı” dedi.

"FUTBOLDA YENİ BİR YAPILANMA ŞART"

Futboldaki yabancı sayısı hakkında da konuşan Bülent Uygun, “32 yaşındaki yabancıya 5 yıllık kontrat veriyoruz, sonra seneye kovuyoruz. Biz böyle bir ülkeyiz. Yabancı konusunda yaş ve milli olma sayısı gibi kriterler olmalı. Cristiano Ronaldo, Türkiye’ye geliyorsa; 40 yaşında da gelsin ama bilmediğimiz 33 yaşındaki yabancıyı 3-4 senelik kontratlarla getirmeyelim. Futbolda yeni bir yapılanma şart, yoksa bizi kötü günler bekliyor” dedi.