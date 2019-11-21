Bülent Uygun: Emre Demir'i Real Madrid, Barcelona ve Chelsea takip ediyor

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Süper Lig'in 12. haftasında Kayseri'de karşılaşacakları Sivasspor'u yenerek ihtiyaçları olan 3 puanı almayı istediklerini söyledi.

Kayserispor'un kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği antrenman sırasında basın mensuplarına açıklamada bulunan Uygun, milli maç arasını en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını belirtti.

Takımdaki bir kısım problemlerin devam ettiğini ama bunların üstesinden gelecek güce ve inanca sahip olduklarını dile getiren Uygun, "Bazı sakatlarımız var. Bazı problemlerimiz var. Eskiden gelen problemler devam etmekle birlikte bir de yönetim kurulumuz kongre kararı aldı. Kayserispor camiasının şerefli forması bize emanet edilmiş durumda. O formaya yakışır şekilde sahada mücadele edecek arkadaşlarımızla var gücümüzle bulunduğumuz yerden ayağa kalkacağız" dedi.

"SİVASSPOR HAK EDEREK GELDİ"

Uygun, lig lideri Sivasspor ile zor bir karşılaşmaya çıkacaklarının ifade ederek, şunları kaydetti:

"Tüm şehir dinamikleriyle yanımızda. Bu güven ve destek ortamında zorlu şartlardan geçsek bile inanarak, isteyerek, arzu ederek, coşkuyla sahada olup ilk yarı boyunca karşılığını vereceğiz. Lider Sivasspor son zamanlarda iyi futbol oynayan, özellikle 70 ve 90. dakikalar arasında gollerinin bir çoğunu bulan bir takım. Demek oluyor ki çok iyi bir kondisyonu olan bir takım. Hak ederek buraya kadar geldiler. İyi bir kadroları var ve önemli bir takım. Borcu olmadan çok iyi yönetilen her sene üzerine koyarak istediği başarıyı elde eden camia ile oynayacağız. Sivasspor ezeli dost, ezeli rakip. Öyle düşünüyoruz biz. Bazı insanlar başka şekilde düşünebilirler ama biz iki kardeş şehrin derbisinde kazanan taraf olmak istiyoruz. Buna çok ihtiyacımız var. Maç zor olacak, taraftarımızın desteğini bekliyoruz. Onların desteği ile kazanan taraf olmak istiyoruz."