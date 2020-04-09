Bülent Uygun, Wesley Sneijder'in Galatasaray hayalini açıkladı!

Bülent Uygun, Katar Ligi ekiplerinden Al-Gharafa'yı çalıştırdığı dönemden öğrencisi olan Wesley Snejder'le olan konuşmasını Ajansspor'a anlattı.
Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Wesley Sneijder ile geçtiğimiz ay görüştüm. Sneijder, Türkiye'yi çok seviyor, kendisi teknik direktör olabilmek adına Ajax'ta çalışmalarını sürdürüyor. Sneijder ile konuştuğumda hedefinin ve hayalinin Real Madrid ve Galatasaray'da teknik direktörlük görevini yapmak olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.
Rodallega'nın Boca Juniors ile ilgili transfer açıklaması hakkında konuşan Bülent Uygun, "Olsa, yapsa, vs. söylemlerle bu işler olmuyor. Rodallega şu anda Denizlispor'un oyuncusudur. Rodallega ligler başladığında takımına katkı sağlayacaktır." ded.
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