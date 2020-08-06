Bülent Yıldırım’dan sürpriz ziyaret

FIFA Kokartlı eski hakem Bülent Yıldırım, Kayseri ASKF’yi ziyaret etti.

2003-2019 yılları arasında Süper Lig’de birbirinden önemli birçok müsabakada düdük çalan futbol hakemi Bülent Yıldırım, Kayseri Amatör evine gelerek Kayseri ASKF Başkanı Musa Soykarcı ve yönetim kurulu üyeleri ile sohbet etti.

Voleybol Hakemi olan kardeşi İsmail Yıldırım ile birlikte Sümer Amatör Evine gelerek ziyaret gerçekleştiren Bülent Yıldırım, Kayseri ASKF Başkanı Musa Soykarcı ile sohbet gerçekleştirdi ve yaz sofrasında yemek yedi.



