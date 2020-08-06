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Bülent Yıldırım’dan sürpriz ziyaret

KAYSERİ HABERLERİ  | 06.08.2020 18:09 | Son Güncelleme

FIFA Kokartlı eski hakem Bülent Yıldırım, Kayseri ASKF’yi ziyaret etti.2003-2019 yılları arasında Süper Lig’de birbirinden önemli birçok müsabakada düdük çalan futbol hakemi Bülent Yıldırım, Kayseri Amatör evine gelerek Kayseri ASKF Başkanı Musa Soykarcı ve yönetim kurulu üyeleri ile sohbet etti.Voleybol Hakemi olan kardeşi İsmail Yıldırım ile birlikte Sümer Amatör Evine gelerek ziyaret gerçekleştiren Bülent Yıldırım, Kayseri ASKF Başkanı Musa Soykarcı ile sohbet gerçekleştirdi ve yaz sofrasında yemek yedi.

Bülent Yıldırım’dan sürpriz ziyaret

FIFA Kokartlı eski hakem Bülent Yıldırım, Kayseri ASKF’yi ziyaret etti.
2003-2019 yılları arasında Süper Lig’de birbirinden önemli birçok müsabakada düdük çalan futbol hakemi Bülent Yıldırım, Kayseri Amatör evine gelerek Kayseri ASKF Başkanı Musa Soykarcı ve yönetim kurulu üyeleri ile sohbet etti.
Voleybol Hakemi olan kardeşi İsmail Yıldırım ile birlikte Sümer Amatör Evine gelerek ziyaret gerçekleştiren Bülent Yıldırım, Kayseri ASKF Başkanı Musa Soykarcı ile sohbet gerçekleştirdi ve yaz sofrasında yemek yedi.

Bülent Yıldırım’dan sürpriz ziyaret

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Taşhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ateş Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Ceren Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İldem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Güçlü Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Dilek Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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