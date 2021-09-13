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Bulgar güreşçiler Türkiye'de form tutuyor

13.09.2021 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bulgaristan Güreş Milli Takımı, Edirne'de Türk güreşçilerle antrenman yaparak müsabakalara hazırlanıyor

EDİRNE (AA) - HAKAN ŞAHİN - Bulgaristan Kadın ve Erkek Güreş Milli Takımı sporcuları, Türk güreşçilerle antrenman yaparak form tutuyor.

Uluslararası güreş kampına katılan Bulgaristan Milli Takımı güreşçileri, Edirne'deki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri (TOHM) tesisinde günde çift idman yaparak müsabakalara hazırlanıyor.

Kampa katılan 4 kez Avrupa 1 kez de dünya şampiyonu ünvanlı bulunan kadın Bulgar güreşçi Bilyana Dudova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini kampın tüm sporcular için çok faydalı geçtiğini belirtti.

Türkiye'deki kadın güreşçilerin son yıllarda adını şampiyonalarda sık sık duyurduğunu anlatan Dudova, Türkiye'de güreş sporunun da her geçen gün geliştiğini, çok iyi bir altyapıya sahip olduklarını vurguladı.

Özellikle kendisinin uluslararası müsabakalara hızlanırken Türkiye'deki kampları tercih ettiğini anlatan Dudova, "Birçoğunu tanıyorum, onlarla güzel bir arkadaşlığımız var. Türk sporcularla çalışmak beni mutlu ediyor. Gerçekten çok güçlü ve teknik sporculara sahipler. Türk güreşi hep ileriye gidiyor." dedi.

Dünya şampiyonasına en iyi şekilde hazırlanarak altın madalyayı tekrar kazanmak istediğini anlatan Dudova, form durumunun çok iyi olduğunu sözlerine ekledi.

Bulgaristan milli takımında yer alan Mikail Salim Naim ise Türk sporcularla iyi ilişkileri olduğunu bu nedenle Edirne'ye gelerek buradaki kampta müsabakalara hazırlandığını belirtti.

Türkiye'de çok teknik sporcuların olduğunu anlatan Naim farklı ve iyi partnerle çalışmanın kendisine de büyük katkısı olduğunu vurguladı.

- "Türk sporcularında çok ciddi ve disiplinli"

Bulgaristan Milli Takım Antrenörü George Kalçev, Türk güreşini yakından tanıdığını, Edirne'ye kampa dünyanın her tarafından takımlar geldiğini belirtti.

Türkiye'de çok iyi güreş altyapısının bulunduğunu vurgulayan Kalçev "Türk sporcularında çok ciddi ve disiplinli, hatta dünyadaki en ciddi sporcular diyebilirim. Türk güreşi de hep üst seviyede. Çok iyi güreşçileri var. Bu nedenle Türkiye'de kamp yapmayı tercih ediyoruz. Biz iyi partnerler arıyoruz ve bunları Edirne'de buluyoruz." dedi.

Edirneli milli güreşçi Eylem Engin ise Bulgaristan'dan gelen sporcularla çalışmanın kendilerine de avantaj sağladığını belirterek her sporcunun güreş tekniğinin farklı olduğunu anlattı.

Bulgar milli takımı güreşçileri hafta boyunca kamplarına devam edecek.

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