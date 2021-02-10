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Bulgaristan uğurlu geldi

10.02.2021 15:16 | Son Güncelleme:
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Erzurum Kayak Kulübü sporcusu Sıla Kara, Bulgaristan’da düzenlenen Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Kupası’nda bronz madalya kazandı.

Erzurum Kayak Kulübü sporcusu Sıla Kara, Bulgaristan’da düzenlenen Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Kupası’nda bronz madalya kazandı. EKK sporcuları bir hafta önce de 8 madalya ile dönmüştü.
Bulgaristan’ın Bansko Kayak Merkezi’nde düzenlenen Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Kupası’nda kadınlar büyük slalom yarışında başarılı bir performans ortaya koyan Milli sporcu Sıla Kara, bronz madalyanın sahibi oldu.
Aynı yarışta mücadele eden Milli sporcu Ceren Reyhan Yıldırım ise 4’üncü olurken, erkekler kategorisinde ise Derin Berkin 6’ncı, Kerem Haymana ise 11’inci sırada yarışmayı tamamladı.
“Olimpiyatlarda görmek istiyoruz”
Türk Kayak Vakfı ve Erzurum Kayak Kulübü Başkanı Atakan Alaftargil, sporcuları Sıla Kara ile bir kez daha gurur duyduklarını söyledi. Bansko’nun bu sezon uğurlu geldiğini dile getiren Başkan Alaftargil, “Geçen hafta yine Bansko’da ‘Çevreci Kış Turizmi İşbirliği Projesi’ kapsamında düzenlenen uluslararası yarışta sporcularımız 8 madalya kazanmıştı. Sıla’nın da yine FIS Kupası’nda derece yapmasıyla sevincimiz bir kat daha arttı. İstikrarlı bir şekilde performansını artıran Sıla, hem şehrimize hem de ülkemize bundan sonra da nice gururlar yaşatacaktır. Gösterdiği gayretle Kış Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil etmesini arzu ettiğimiz Sıla Kara’nın göğsümüzü kabartacağına inanıyoruz” diye konuştu.

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