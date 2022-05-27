Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 31 kilometrelik tır kuyruğu oluştu

EDİRNE (AA) - Türkiye'nin ihracatının artması ve Bulgaristan'ın bu yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Hamzabeyli Sınır Kapısı önünde bekleyen 1300 tır 31 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

İstanbul'dan aldığı yükü Slovakya'ya götüren Mesut Yıldız, AA muhabirine, dün gece 23.00'ten bu yana sırada beklediğini söyledi.

Bu soruna çözüm bulunması gerektiğini ifade eden Yıldız, "Türkiye'nin Avrupa ile ticareti yükseldi. Bu yükselmelere nazaran kapılar zayıf kalıyor." dedi.

Romanya'ya yük götüren Mustafa Bozkurt da dünden bu yana sırada olduğunu belirterek, "Yolda sıkıntılar çekiyoruz. Normalde buradan 1 günde geçiyorduk. Kuyrukların bitmesini istiyoruz." diye konuştu.

