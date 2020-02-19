YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Bulgaristan’dan Türkiye’ye giriş yapan otobüste çıkanlar şoke etti

Bulgaristan’dan Türkiye’ye giriş yapan otobüste çıkanlar şoke etti

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 19.02.2020 17:49 | Son Güncelleme

Kırklareli İl Jandarma ekiplerince Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında devriye faaliyetleri sırasında durdurulan otobüste 137 bin TL’lik oto yedek parça, hayvan postu, kürk mont ve kaçak alkol ele geçirildi.Olay Kırklareli’nin Dereköy Sınır Kapısı üzeri Çağalayık Köyü mevkiinde meydana geldi.

Bulgaristan’dan Türkiye’ye giriş yapan otobüste çıkanlar şoke etti

Kırklareli İl Jandarma ekiplerince Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında devriye faaliyetleri sırasında durdurulan otobüste 137 bin TL’lik oto yedek parça, hayvan postu, kürk mont ve kaçak alkol ele geçirildi.
Olay Kırklareli’nin Dereköy Sınır Kapısı üzeri Çağalayık Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yolda icra edilen yol emniyeti ve kontrol devriyesi faaliyetleri esnasında sürücülüğünü Bulgaristan uyruklu N.R.K. isimli bir şahsın yaptığı otobüs durduruldu. Otobüste yapılan kontrolde toplam değeri 136 bin 900 TL olan 15 adet otomobil yedek parçası, 472 adet vizon hayvan postu, 3 adet kork mont ve 25,5 litre kaçak içki ele geçirildi.
Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek talimat doğrultusunda sürücü N.R.K. ile H.G. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen suç unsurlarına el konulurken, kaçakçılıkla icra edilen faaliyetlerin kararlılıkla devam edileceği vurgusu yapıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÇöp dökmeye dahi çıkmıyordu! Değişimi şoke ettiÇöp dökmeye dahi çıkmıyordu! Değişimi şoke etti
Belediye başkanı kayak yaparken kaburgasını kırdıBelediye başkanı kayak yaparken kaburgasını kırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eksi 25 derecede soğuğa aldırış etmeden çalışıyorlar

Eksi 25 derecede soğuğa aldırış etmeden çalışıyorlar

Büyükşehir’den Çevre dostu dev bir yatırım daha

Büyükşehir’den Çevre dostu dev bir yatırım daha

Büyükçekmece’de riskli 2 bina daha yıkıldı

Büyükçekmece’de riskli 2 bina daha yıkıldı

BtcTurk Yeni Malatyaspor kötü gidişatı durduramıyor

BtcTurk Yeni Malatyaspor kötü gidişatı durduramıyor

Aksaray merkezli 6 ilde komiser yardımcılığına geçiş sınavı operasyonunda 7 gözaltı

Aksaray merkezli 6 ilde komiser yardımcılığına geçiş sınavı operasyonunda 7 gözaltı

Nevşehir Belediye Başkanı Arı, tazminattan kazandığı paralarla kavurma dağıttı

Nevşehir Belediye Başkanı Arı, tazminattan kazandığı paralarla kavurma dağıttı

Kırklareli Namaz Vakitleri 19 Şubat Çarşamba

İmsak
06:29
Sabah
07:55
Öğle
13:30
İkindi
16:25
Akşam
18:55
Yatsı
20:15

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler19 Şubat Çarşamba

Demet Dalca Eczanesi
Merkez
Şıpka Eczanesi
Luleburgaz
Can Eczanesi
Buyukkaristiran
Çevik Eczanesi
Babaeski
Nergiz Eczanesi
Alpullu
B. Mandıra Eczanesi
Buyukmandira
Başak Eczanesi
Demirkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

"Ferit albay" 13 yıldır kuşları gözetliyor

"Ferit albay" 13 yıldır kuşları gözetliyor

Kırklareli'nde ATM önünde çıkan bıçaklı kavga güvenlik kamerasında

Kırklareli'nde ATM önünde çıkan bıçaklı kavga güvenlik kamerasında

Ormanı kurutan böceklere terminatör böcekle önlem alacaklar

Ormanı kurutan böceklere terminatör böcekle önlem alacaklar

Kırklarelispor Başkanı Volkan Can: "Futbolcularımızın öz güveni tavan yapmış durumda"

Kırklarelispor Başkanı Volkan Can: "Futbolcularımızın öz güveni tavan yapmış durumda"

Belediye başkanı kayak yaparken kaburgasını kırdı

Belediye başkanı kayak yaparken kaburgasını kırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.