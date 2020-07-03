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Bulgurca’ya yeni orman alanı

İZMİR HABERLERİ  | 03.07.2020 10:36 | Son Güncelleme

Menderes Belediyesi tarafından Bulgurca Mahallesine yeni orman alanı kazandırıldı.Menderes Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde yeşillendirme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Menderes Belediyesi tarafından Bulgurca Mahallesine yeni orman alanı kazandırıldı.
Menderes Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde yeşillendirme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Her mahallelinin ihtiyacına göre sürdürülen çalışmalar kapsamında Bulgurca Mahallesine yeni orman alanı kazandırıldı. Alanda ki fidanların büyümesi ile mahalle yeni mesire alanı kazanmış olacak.

Nefes alanı
15 bin metrekare alanda hayat bulan proje kapsamında 10 çeşit ağaç türünden toplam 500 fidan toprakla buluşturuldu. Bulgurca Mahallesine yeni bir nefes alanı kazandıran proje vatandaşların da büyük beğenisini topladı.

Yeşillendirmeye devam
Sürdürülen çalışmalarla Menderes’te yeşil alan sayısını artırmayı hedeflediklerini kaydeden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Park ve bahçeler müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz ilçemizin her noktasında yeşillendirme çalışmalarını sürdürüyor. Çimlendirme uygulamalarından çiçek ekimine kadar birçok alanda hizmetlerimiz devam ederken Bulgurca Mahallemizde de ağaçlandırma çalışmamızı gerçekleştirdik. Yapılan ağaçlandırmayla ilçemize yeni bir yeşil alan daha kazandırmış olduk. 500 ağaçlık ormanımız ilçemize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

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