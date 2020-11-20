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Buluşma Noktası Ulusal Fikir Yarışması Kolokyum ile noktalandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 20.11.2020 16:40 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediyesi ve Kayseri Mimarlar Odası Melikgazi Buluşma Noktası Ulusal Fikir Yarışmasıile ilgili kolokyum (Bilimsel Toplantı)düzenledi.

Melikgazi Belediyesi ve Kayseri Mimarlar Odası Melikgazi Buluşma Noktası Ulusal Fikir Yarışmasıile ilgili kolokyum (Bilimsel Toplantı)düzenledi. 138 proje içerisinde 9 projeyi ödüle layık gören jüri üyeleri, kolokyuma katılan mimarların sorularını cevapladı.
Kolokyum başlamadan önce bir konuşma yapan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Kayseri Melikgazi Buluşma Noktası Ulusal Fikir Yarışması’nın Kolokyumunu çevrim içi olarak gerçekleştirdik. Katılımcılara teşekkür ediyorum. Vizyoner projelerimizle çalışmaya devam ediyoruz.Yarışmaya katılan projelerin hepsi farklı özelliklere sahip ve başarılı projeler. Ancak, birbirinden değerli jüri üyeleri, bir hafta boyunca yaptığı değerlendirme sonucunda, yarışmada dereceye girenleri belirledi. Bizler de jüri üyelerinin belirlediği projeyi Melikgazi’mize yakıştırdık Yarışmaya katılan 138 proje müellifine, projeleri inceleme ve seçmede gösterdikleri titiz çalışmalardan dolayı Mimarlar Odamıza, mesai arkadaşlarıma ve değerli jüri üyelerimize vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ederim" dedi.

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