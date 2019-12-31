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  4. Bunalıma girdi, kendini astı

Bunalıma girdi, kendini astı

KAYSERİ HABERLERİ  | 31.12.2019 20:19 | Son Güncelleme

Kayseri’de bunalıma girdiği iddia edilen 1 kişi, kendisini asarak yaşamına son verdi.Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Selimiye mahallesi Göreme sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, bunalıma girdiği iddia edilen H.Ü.

Bunalıma girdi, kendini astı

Kayseri’de bunalıma girdiği iddia edilen 1 kişi, kendisini asarak yaşamına son verdi.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Selimiye mahallesi Göreme sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, bunalıma girdiği iddia edilen H.Ü. (63) kendini doğalgaz borusuna astı. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri H.Ü.’nün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de evde inceleme yaptı. H.Ü.’nün cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bunalıma girdi, kendini astı

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Çöl Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Sıhhat Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aslı Ünlüel Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Ayhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Murat Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Güçlü Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Altınoluk Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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