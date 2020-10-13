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Bunalıma girdi, kendini doğalgaz borusuna astı

KAYSERİ HABERLERİ  | 13.10.2020 10:01 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bunalıma girdiği iddia edilen bir kişi, kendini doğalgaz borusuna asarak yaşamına son verdi.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Beyazşehir Mahallesi 822.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bunalıma girdiği iddia edilen bir kişi, kendini doğalgaz borusuna asarak yaşamına son verdi.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Beyazşehir Mahallesi 822. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, bunalıma girdiği iddia edilen Salih B. (39) kendini mutfakta bulunan doğalgaz borusuna astı. Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Salih B.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Salih B.’nin cenazesi de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kocasinan
Nurhan Eczanesi (24 Saat Açık)
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Selam Eczanesi (24 Saat Açık)
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Hakan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
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Alper Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
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