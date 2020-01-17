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  4. Bunalıma giren genç, inşaatın 14. katına çıktı

Bunalıma giren genç, inşaatın 14. katına çıktı

KAYSERİ HABERLERİ  | 17.01.2020 00:05 | Son Güncelleme

Kayseri’de bunalıma girdiği iddia edilen yabancı uyruklu genç, bir inşaatın 14.

Kayseri’de bunalıma girdiği iddia edilen yabancı uyruklu genç, bir inşaatın 14. katına çıkarak intihara kalkıştı.
Edinilen bilgiye göre, bunalımda olduğu iddia edilen Yasin E. (18), Kocasinan ilçesine bağlı Erciyesevler mahallesi 30 Ağustos Bulvarı üzerinde bulunan bir inşaatın 14. katına çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken, çevredeki meraklı vatandaşlar da şaşkın bakışlarla olayı izledi.
Ekiplerin ikna edememesi üzerine olay yerine psikolog getirilerek inşaattan indirilen Yasin E., polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.

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