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Bunalıma giren genç kız 7. kattan atladı

KAYSERİ HABERLERİ  | 16.07.2020 12:07 | Son Güncelleme

Kayseri’de bunalımda olduğu iddia edilen genç kız 7.

Bunalıma giren genç kız 7. kattan atladı

Kayseri’de bunalımda olduğu iddia edilen genç kız 7. kattaki evinin balkonundan atladı.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Caferbey Mahallesi’nde ikamet eden ve bunalımda olduğu iddia edilen 20 yaşındaki R.I., 7. kattaki evinin balkonundan atladı. Apartmanın ön tarafında bulunan beton zemine düşen genç kız ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.
112 ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından, genç kız Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bunalıma giren genç kız 7. kattan atladı

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Mermerkaya Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Öztürk Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aslan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Ateş Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Stad Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yakut Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Alper Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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