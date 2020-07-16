Bunalıma giren genç kız 7. kattan atladı

Kayseri’de bunalımda olduğu iddia edilen genç kız 7. kattaki evinin balkonundan atladı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Caferbey Mahallesi’nde ikamet eden ve bunalımda olduğu iddia edilen 20 yaşındaki R.I., 7. kattaki evinin balkonundan atladı. Apartmanın ön tarafında bulunan beton zemine düşen genç kız ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

112 ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından, genç kız Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



