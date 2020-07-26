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Bunaltıcı sıcaklar vatandaşı sulu meyvelere yönlendirdi

ERZİNCAN HABERLERİ  | 26.07.2020 13:02 | Son Güncelleme

Erzincan’da hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte vatandaşlar su ihtiyacını gideren meyvelerden karpuza yöneldi.Sıcaklığın 37 derecenin üzerinde seyrettiği Erzincan’da vatandaşlar, sulu ve serinletici meyvelerden olan karpuza ilgi gösteriyor.

Bunaltıcı sıcaklar vatandaşı sulu meyvelere yönlendirdi

Erzincan’da hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte vatandaşlar su ihtiyacını gideren meyvelerden karpuza yöneldi.
Sıcaklığın 37 derecenin üzerinde seyrettiği Erzincan’da vatandaşlar, sulu ve serinletici meyvelerden olan karpuza ilgi gösteriyor. Geçen yıla göre bu yıl daha az ekildiği için karpuz fiyatlarında artış yaşanıyor. Ancak vatandaşlar karpuzdan vazgeçemiyor. Sıcaklığın kendini hissettirmesiyle vatandaşların karpuza ilgisinin artığını dile getiren esnaf Ömer Kayı, “Türkiye’de bu yıl karpuz ekim alanı az. Hava sıcaklığının iyiden iyiye kendisini hissettirmeye başlamasıyla vatandaşların karpuza talebi arttı. Geçen seneye göre bu yıl karpuz fiyatları biraz daha yüksek. Karpuz ekenler bu yıl para kazandı. Karpuzun kilogramını 1,5- 2 liradan satışa sunuyoruz. Erzincan’da bu sıcakta vatandaşların karpuz yemesini tavsiye ediyorum. Karpuz insana serum gibi gelir” dedi.
Sıcak havada karpuz tüketilmesinin faydalı olduğunu belirten Selim Çeper ise "Yaz mevsiminde karpuz tüketmek faydalıdır. Sıcak havada karpuz insanı serinletiyor. Vatandaşlara karpuz yemelerini tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Meteorolojiden yapılan bilgilendirmede Doğu Anadolu Bölgesi’nde sıcaklıların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacağı belirtildi.
Bölgede gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır ve Tunceli’de 37, Erzincan’da 36, Ağrı’da 33, Erzurum’da 31, Kars’ta 30, Ardahan’da 28 derece olması öngörülüyor.

Bunaltıcı sıcaklar vatandaşı sulu meyvelere yönlendirdi

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