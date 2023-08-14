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Bunaltıcı sıcaklardan kaçanlar Hacıkodal Kocabor Şelalesi’nde serinledi

14.08.2023 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta etkili olan bunaltıcı sıcak havalardan kaçan vatandaşlar, doğanın eşsiz güzelliklerini içerisinde barındıran Hacıkodal Kocabor Şelalesi’nde serinledi.

Kahramanmaraş’ta hafta sonu 46 dereceye kadar çıkan bunaltıcı sıcak havalardan kaçan macera tutkunları, Göksun ilçesindeki Hacıkodal Mahallesi’nde bulunan Hacıkodal Kocabor Şelalesi’nin eşsiz güzelliğinde hem stres attı hem de buz gibi suyunda serinledi.
Berrak suyu, doğası ve yeşili ile adeta saklı bir cennet olan Hacıkodal Kocabor Şelalesi’ne gelen vatandaşlar, yaz aylarındaki sıcaklıktan kaçarak eşsiz tabiat varlıkları ile bezenmiş şelaleye girerek serinliyor.
İnsanın burada huzur bulduğunu dile getiren Osman Tuğrul Tuğ, “Burası adeta ayrı bir dünya, cennetten bir köşe. Kahramanmaraş’ın bunaltıcı sıcağından buraya serinlemeye geldik ve şelalenin suyu da oldukça serin, ormanı da adeta büyüleyici. Bol ve soğuk suyun olduğu yerde bulunmak ayrı bir zevk. Sadece Kahramanmaraş’taki insanların değil ülkemizin her yerindeki insanların bu eşsiz güzelliği görmesi gerekiyor. Şehir merkezindeki bunaltıcı sıcakları burada hissetmiyorsunuz ve buranın suyuna girip çıktığınız zaman kendinizi adeta yeniden doğmuş gibi hissediyorsunuz” dedi.

Aşırı sıcaklardan kaçıp eşsiz Hacıkodal Kocabor Şelalesi’nde stres attıklarını söyleyen Atilla Şakacı ise, “Burası Göksun ilçesine yaklaşık 35-40 kilometre uzaklıkla yer alan muazzam bir yer. Burasını fotoğraflarda görmüştüm ancak alan fotoğraflardakinden daha harika bir yer. Şelale tamamen doğal, çok güzel ortam sunuyor. Muhteşem alanı fotoğraflarla ölümsüz hale getirdik ve buraya yine gelmeyi düşünüyorum” diye konuştu.

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