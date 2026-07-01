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Bunu yaparsa direkt gönderilecek! Galatasaray'dan Jhon Duran'ın sözleşmesine çok özel madde

Galatasaray, Jhon Duran transferinde sona yaklaşırken sözleşmeye dikkat çeken bir madde eklemeye hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar, disiplinsizlik durumunda kulübe tek taraflı fesih hakkı tanıyacak özel şartın yanı sıra golcüyü bedelsiz kiralamayı hedefliyor.

Bunu yaparsa direkt gönderilecek! Galatasaray'dan Jhon Duran'ın sözleşmesine çok özel madde
Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarında ilk büyük adımı Jhon Duran için atmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılı yönetimin, geçen sezonun ilk bölümünde Fenerbahçe forması giyen Kolombiyalı futbolcunun transferini bitirme aşamasına geldiği öne sürüldü.

SÖZLEŞMEYE DİSİPLİN MADDESİ

Bunu yaparsa direkt gönderilecek! Galatasaray dan Jhon Duran ın sözleşmesine çok özel madde 1

Sözcü'nün haberine göre Galatasaray, Jhon Duran ile yapılacak sözleşmeye dikkat çeken bir şart eklemeyi planlıyor. Buna göre futbolcunun disiplinsiz davranışlarda bulunması halinde kulübe tek taraflı fesih hakkı tanınacak. Yönetimin bu maddeyle olası sorunların önüne geçmeyi hedeflediği belirtildi.

BEDELSİZ KİRALAMA PLANI

Bunu yaparsa direkt gönderilecek! Galatasaray dan Jhon Duran ın sözleşmesine çok özel madde 2

Haberde yer alan bilgilere göre Galatasaray, 22 yaşındaki golcüyü Al Nassr'dan bonservis bedeli ödemeden kiralamayı planlıyor. Sarı kırmızılıların, genç futbolcuya yıllık 4 milyon avro maaş vereceği ifade edildi.

GEÇEN SEZON İKİ FARKLI TAKIMDA OYNADI

Bunu yaparsa direkt gönderilecek! Galatasaray dan Jhon Duran ın sözleşmesine çok özel madde 3

Jhon Duran, geride kalan sezonun ilk yarısında Fenerbahçe, ikinci yarısında ise Zenit formasını giydi. Genç forvet iki takımda toplam 30 karşılaşmada görev alırken 7 gol atıp 3 asist yaparak sezonu tamamladı.

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