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Bünül: "Ceyhan’da 7 bin 269 kişiye bin liralık yardımlar ulaştırıldı"

ADANA HABERLERİ  | 10.04.2020 12:51 | Son Güncelleme

AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, ilçede sistemine kayıtlı 65 yaş ve üstü 2 bin 446 kişinin taleplerinin değerlendirildiğini, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi çerçevesinde 7 bin 269 kişiye de bin liralık yardımların ulaştırıldığını söyledi."Her alanda gerekli önlemler alınıyor"Bünül, yaptığı açıklamada Ceyhan’da 500 aileye gıda, temizlik ve ilaç yardımında bulunduklarını belirterek, “Biz, vatandaşlarımızda mağduriyet oluşmaması ve zaman kaybetmemek için iletişim bilgileri sistemimizde mevut olan vatandaşlarımızdan başladık.

Bünül: "Ceyhan’da 7 bin 269 kişiye bin liralık yardımlar ulaştırıldı"

AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, ilçede sistemine kayıtlı 65 yaş ve üstü 2 bin 446 kişinin taleplerinin değerlendirildiğini, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi çerçevesinde 7 bin 269 kişiye de bin liralık yardımların ulaştırıldığını söyledi.

"Her alanda gerekli önlemler alınıyor"
Bünül, yaptığı açıklamada Ceyhan’da 500 aileye gıda, temizlik ve ilaç yardımında bulunduklarını belirterek, “Biz, vatandaşlarımızda mağduriyet oluşmaması ve zaman kaybetmemek için iletişim bilgileri sistemimizde mevut olan vatandaşlarımızdan başladık. Zaten devletimiz güçlü ve milletinin yanında her alanda gerekli önlemleri alıyor ve destek sağlıyor” diye konuştu.

"Yardımlar hızlıca ulaştırılıyor"
Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi çerçevesinde Ceyhan’da “Dul, Yaşlı, Engelli ve Çocuk Maaşı” alan 7 bin 269 kişiye bin liralık yardımların ulaştırıldığını kaydeden Bünül, daha sonra şunları söyledi:
“65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan bin 860 vatandaşımıza da Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından acil gıda, temizlik malzemesi ve nakit yardım yapılmıştır. Vefa Sosyal Destek Gruplarımız vatandaşlarımızın yanında korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan vatandaşlarımızı ziyaret ediyor, talepleri ivedilikle karşılıyorlar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile önümüzdeki süreçte bin liralık yardımdan faydalanamayan ‘yeşil kartlı, hiç geliri olmayan, evde bakım maaşı’ alan 5 binin üzerindeki vatandaşlarımızda yararlanacak. Hiç bir vatandaşımız merak etmesin. liderimiz güçlü, ülkemiz güçlü ve her zaman milletinin yanında. Bugün Ceyhan’da emniyet, jandarma, öğretmen, din görevlileri ve muhtarlardan oluşan 302 gönüllü arkadaşımız yardımların hızlı bir şekilde ulaşması için önemli çaba sarf ediyor.”
AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, öte yandan tüm dünyanın salgınla ilgilendiği bu günlerde Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde PKK’lı teröristlerce düzenlenen hain saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlar için baş sağlığı diledi.

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