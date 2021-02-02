Bünyan Belediye Meclisi’nde birlik ve beraberlik kültürü var

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Bünyan Belediye Meclisi, Şubat Ayı meclis toplantısı öncesinde meclis üyelerine 2020 yılı belediye faaliyetleri ve 2021 yılı programı hakkında bilgilendirme sunumu yaptı.

Yapılan çalışmalar hakkında görseller eşliğinde bilgi veren Başkan Altun, destekleri için meclis üyelerine teşekkür etti.

Başkan Altun, Bünyan Belediye Meclisi’ndeki birlik ve beraberlik kültürüne dikkat çekerek," Şubat ayı meclis toplantımızı yaparak gündemimizde bulunan maddeleri karara bağladık. Meclis toplantımız öncesinde yaptığımız sunum ile 2020 yılı belediye faaliyetlerimiz ve 2021 yılı programımızı meclis üyesi arkadaşlarımız ile paylaştık. Tüm meclis üyesi arkadaşlarıma bugüne kadar verdikleri destekten ötürü teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte memleketimiz için uyum içinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.



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