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Bünyan Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında TİS İmzalandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 08.01.2021 11:00 | Son Güncelleme

Bünyan Belediyesi Personel Limitet Şirketi ile Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.Bünyan Belediyesi düğün salonunda imzalanan sözleşmeye Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Başkan Yardımcısı Feyyaz Ünal ve belediye yetkilileri katıldı.İmza töreninde konuşan Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik; “Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Bünyan Belediyesi arasından süren görüşmelerimiz bugün imzalanarak yürürlüğe girecek.

Bünyan Belediyesi Personel Limitet Şirketi ile Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Bünyan Belediyesi düğün salonunda imzalanan sözleşmeye Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Başkan Yardımcısı Feyyaz Ünal ve belediye yetkilileri katıldı.
İmza töreninde konuşan Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik; “Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Bünyan Belediyesi arasından süren görüşmelerimiz bugün imzalanarak yürürlüğe girecek. Belediye başkanımız her zaman olduğu gibi işçinin emekçinin yanında oldu. Başkanımızın hasassiyeti ile en iyi şartlara sahip sözleşmelerden birini imzaladık. İnşallah belediyede çalışan arkadaşlarımızda yapılan işlerin daha kaliteli olması için ellerinden gelen çabayı gösterecekler. Bu süreçte emeği geçen başta başkanımıza, müdürlerimize ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. ” ifadelerini kullandı.
Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ise konuşmasında; “Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi ile Bünyan Belediyesi Personel Şirketinde hizmet veren mesai arkadaşlarımın toplu iş sözleşmesini imzaladık. Personelimizin mutlu olması vatandaşlarımız için daha iyi hizmet üretmeleri demek. Bu yüzden yaptığımız görüşmeler sonrası üzerimize düşeni yaparak, arkadaşlarımıza en iyi şartları sunduk. Yaz demeden, kış demeden memleketimizin refahı için ellerinden gelen gayreti gösteren, evlerine helal kazançlarını götüren mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımız aldıkları zammı aileleri ile birlikte huzur içinde harcasınlar. Yaptığımız sözleşme sendikamıza, belediyemize ve ilçemize hayırlar getirsin.” diye konuştu.
Belediye personeli de gösterdiği duyarlı yaklaşım için Başkan Altun’a teşekkürlerini ilettiler.

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