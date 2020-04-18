YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Bünyan Belediyesi mahallelere ekmek dağıtıyor

Bünyan Belediyesi mahallelere ekmek dağıtıyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 18.04.2020 12:00 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta, il sınırları içinde iki gün sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından Bünyan Belediyesi ekipleri, vatandaşların sıkıntı yaşamaması için sokak sokak ekmek dağıtıyor.Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması için 46 mahallede sokak sokak ekmek dağıtımı yaptıklarını belirtti.

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta, il sınırları içinde iki gün sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından Bünyan Belediyesi ekipleri, vatandaşların sıkıntı yaşamaması için sokak sokak ekmek dağıtıyor.
Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması için 46 mahallede sokak sokak ekmek dağıtımı yaptıklarını belirtti. Bünyan Belediyesine ait ekmek fırınında üretimin devam ettiğini ifade eden Başkan Özkan Altun, "Geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu haftada ekiplerimizle sahadayız. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlarımızın mağdur olmaması için mahalle mahalle, sokak sokak ekmek dağıtımı gerçekleştiriyoruz. İki gün boyunca ekiplerimiz 46 mahallemizde hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için görev başında olacak" dedi.
Mahalle muhtarları ve vatandaşlar ise evlerinin önüne kadar gelen hizmet için belediyeye teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREbru Şallı'ya, Uğur Akkuş'un eski eşinden mesajEbru Şallı'ya, Uğur Akkuş'un eski eşinden mesaj
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Glütensiz ekmek ve simit

Glütensiz ekmek ve simit

Kütahya’da yüksekliği hesaplamayan tır sürücüsü alt geçide çarptı

Kütahya’da yüksekliği hesaplamayan tır sürücüsü alt geçide çarptı

Dilovası’nda öğrenciler 23 Nisan şiirleri ile yarışacaklar

Dilovası’nda öğrenciler 23 Nisan şiirleri ile yarışacaklar

Adana'da bankaya giren şüpheli yakalandı

Adana'da bankaya giren şüpheli yakalandı

DYP’li eski milletvekili son yolculuğuna uğurlandı

DYP’li eski milletvekili son yolculuğuna uğurlandı

Muhtardan ağaçlandırma seferberliği

Muhtardan ağaçlandırma seferberliği

Kayseri Namaz Vakitleri 18 Nisan Cumartesi

İmsak
04:22
Sabah
05:50
Öğle
12:42
İkindi
16:25
Akşam
19:24
Yatsı
20:47

Kayseri Nöbetçi Eczaneler18 Nisan Cumartesi

Demir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Karagöz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Nurhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Öztürk Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yiğit Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Gülçin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Merhem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayseri'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Kayseri'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Kayserili vatandaşlar uyarıları dikkate alıyor

Kayserili vatandaşlar uyarıları dikkate alıyor

Mezarlık süsü verilen yer polisi harekete geçirdi

Mezarlık süsü verilen yer polisi harekete geçirdi

Erü Hastaneleri Üroloji Kliniği, Türkiye’de Az Sayıda Merkezde Uygulanan Kapalı Böbrek Taşı Ameliyatı Yöntemini Daha Da Geliştirdi

Erü Hastaneleri Üroloji Kliniği, Türkiye’de Az Sayıda Merkezde Uygulanan Kapalı Böbrek Taşı Ameliyatı Yöntemini Daha Da Geliştirdi

Kayseri’de örgütlü fuhuş ve insan ticareti iddiası

Kayseri’de örgütlü fuhuş ve insan ticareti iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.