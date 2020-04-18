Bünyan Belediyesi mahallelere ekmek dağıtıyor

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta, il sınırları içinde iki gün sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından Bünyan Belediyesi ekipleri, vatandaşların sıkıntı yaşamaması için sokak sokak ekmek dağıtıyor.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması için 46 mahallede sokak sokak ekmek dağıtımı yaptıklarını belirtti. Bünyan Belediyesine ait ekmek fırınında üretimin devam ettiğini ifade eden Başkan Özkan Altun, "Geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu haftada ekiplerimizle sahadayız. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlarımızın mağdur olmaması için mahalle mahalle, sokak sokak ekmek dağıtımı gerçekleştiriyoruz. İki gün boyunca ekiplerimiz 46 mahallemizde hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için görev başında olacak" dedi.

Mahalle muhtarları ve vatandaşlar ise evlerinin önüne kadar gelen hizmet için belediyeye teşekkür etti.

