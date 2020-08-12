YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Bünyan Belediyesi maske dağıtımını sürdürüyor

Bünyan Belediyesi maske dağıtımını sürdürüyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 12.08.2020 10:39 | Son Güncelleme

Bünyan Belediyesi, yeni tip korona virüs (KOVİD19) salgınının ülkede etkisini gösterdiği ilk günden itibaren aldığı tedbirler ve yürüttüğü çalışmaları yeni normalleşme sürecinde de devam ettiriyor.

Bünyan Belediyesi, yeni tip korona virüs (KOVİD19) salgınının ülkede etkisini gösterdiği ilk günden itibaren aldığı tedbirler ve yürüttüğü çalışmaları yeni normalleşme sürecinde de devam ettiriyor. Belediye ekipleri, her gün ilçenin dört bir yanında temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştirirken, diğer taraftan da kamuya açık alanlarda ücretsiz maske dağıtımı sürdürüyor.
Korona virüs tedbirlerini en üst seviyede tutan Bünyan Belediyesi, halkın yoğun kullandığı alanlar, kamu kurum ve kuruluşlarında dezenfekte ve maske dağıtımı çalışmasını titizlikle yürütüyor.
Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri, toplum sağlığı için çalışılmalarını aksatmadan sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri,mahallelerde kurulan pazarların girişinde vatandaşları maske kullanımı noktasında uyardı. Alışveriş yapan vatandaşlara ürün seçme yasağı ve üç metre kuralı hatırlatıldı. Maskesiz vatandaşlara da maske dağıtıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kadınlara özel ücretsiz ada tatili

Kadınlara özel ücretsiz ada tatili

GÜNCELLEME - Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Burhaniye’de imam ve muhtarlara koronavirüs toplantısı

Burhaniye’de imam ve muhtarlara koronavirüs toplantısı

Atıl durumdaki Altınkalbur, mesire alanına dönüştürüldü

Atıl durumdaki Altınkalbur, mesire alanına dönüştürüldü

Hakkari’de trafik kazası: 2 yaralı

Hakkari’de trafik kazası: 2 yaralı

Virajı alamayan araç yol dışına savruldu: 3 yaralı

Virajı alamayan araç yol dışına savruldu: 3 yaralı

Kayseri Namaz Vakitleri 12 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:09
Sabah
05:42
Öğle
12:48
İkindi
16:36
Akşam
19:44
Yatsı
21:11

Kayseri Nöbetçi Eczaneler12 Ağustos Çarşamba

Ekin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Kübra Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Selam Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Kılıç Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Nalbantoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Sarıgül Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Aytaç Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Kayserispor’da hayal kırıklığı oluşturanlar

Kayserispor’da hayal kırıklığı oluşturanlar

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Müstakil evden yükselen alevler, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi

Müstakil evden yükselen alevler, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.