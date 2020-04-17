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Bünyan Belediyesi maske ve eldivenlerin toplanması için özel tıbbi atık kutuları yerleştirdi

KAYSERİ HABERLERİ  | 17.04.2020 13:56 | Son Güncelleme

Bünyan Belediyesi, korona virüsü salgınıyla birlikte kullanımı artan eldiven ve maske gibi tıbbı atıkların halk sağlığına zarar vermeden toplanması için ilçe genelinde özel tıbbı atık kutuları yerleştirdi.Bünyan Belediyesi, ilçe genelinde temizlik ve dezenfektasyon çalışmalarını aralıksız sürdürürken halk sağlığının korunmasına yönelik, önlemlerini artırarak devam ettiriyor.

Bünyan Belediyesi, korona virüsü salgınıyla birlikte kullanımı artan eldiven ve maske gibi tıbbı atıkların halk sağlığına zarar vermeden toplanması için ilçe genelinde özel tıbbı atık kutuları yerleştirdi.
Bünyan Belediyesi, ilçe genelinde temizlik ve dezenfektasyon çalışmalarını aralıksız sürdürürken halk sağlığının korunmasına yönelik, önlemlerini artırarak devam ettiriyor. Bünyan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekibince halkın virüsten etkilenmesini önleme faaliyetleri çerçevesinde “Tıbbi atık” olarak değerlendirilen ve salgın nedeniyle kullanımı artan maske ve eldivenlerin toplanması için özel atık kutuları halkın yoğun olduğu alanlara yerleştirildi. Belediye Başkanı Özkan Altun; "Tek kullanımlık maske ve eldivenlerin atılması ve toplanması için özel atık kutularını vatandaşlarımızın sıklıkla kullandığı alanlara yerleştirdik. Toplum sağlığımızı korumamız için lütfen kullandığınız maske ve eldivenlerinizi; Maske ve Eldiven Tıbbi Atık Kutularına atmanızı rica ediyorum. Bu konuda gösterecek olduğunuz duyarlılıktan dolayı şimdiden teşekkür ediyorum." dedi.

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Kocasinan
Yonca Eczanesi (24 Saat Açık)
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