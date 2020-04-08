Bünyan Belediyesi parkları dezenfekte ediyor

Bünyan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki çocuk oyun parklarında bulunan oyuncakları özel dezenfektanlarla yıkadı.

Koronavirüsüne karşı teyakkuz halinde olan Bünyan Belediyesi,tüm ihtimalleri göz önünde bulundurarak dezenfeksiyon çalışmalarına ilçede bulunan parklar ve çocuk oyun gruplarıyla devam etti. Bünyan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında ilçede bulunan parklar ve çocuk oyun aletleri özel solüsyonlarla dezenfekte edildi.

Dünyayı etkisi altına alan salgına karşı tedbiri asla elden bırakmayacaklarını belirten Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun," Rutin temizlik çalışmalarına ilave olarak her ihtimali düşünerek başlatılan detaylı temizlik çalışmasıyla parklarımız ve çocuk oyun alanlarımız özel dezenfektanlarla yıkandı. İlçemizin her bir noktasında koronavirüsine karşı dezenfekte çalışmalarına devam ediyoruz. Ekiplerimiz, halkımızın yoğun olduğu alanlarda dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu alanda yürüttüğümüz çalışmalarımız risk ortadan kalkana kadar aralıksız devam edecek" dedi.

Bünyan Belediyesi ekipleri, korona virüsü salgınına karşı en üst seviye de tuttuğu tedbirler kapsamında, ilçe genelinde camiler, okullar, dolmuş durakları, parklar, eczaneler, sağlık kurumları, işletmeler, dernekler, muhtarlıklar,apartmanlar, kamu kurumları ile cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışmalarını düzenli olarak yapmaya da devam ediyor.

