Bünyan Belediyesi yaban hayvanlarına yem bıraktı

Bünyan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklığının eksi derecelere düşmesi ve yoğun kar yağışı nedeniyle sokak hayvanları ve yaban hayvanları için doğaya ekmek ve yem bıraktı.

Bünyan Belediyesi, ilçe genelinde kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yoğun bir şekilde süren yol açma ve tuzlama gibi kış çalışmalarına aralıksız devam ederken sokak hayvanlarını da unutmadı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçenin birçok yerinde yiyecek sıkıntısı yaban ve sokak hayvanları için yem ve ekmek dağıtıyor. İlçede bulunan parklara, yeşil alanlara ve muhtelif yerlere yiyecek bırakan ekipler, hayvanların soğuk kış günlerinde açlıktan ölmesini engellemeyi amaçlıyor.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun; ”Sahipsiz hayvanlar, aşırı soğuk ve kardan dolayı yiyecek bulmakta zorlanıyor. Bu nedenle yaban hayvanları, kuşlar ve sokak hayvanları için yol kenarlarına, parklara ve belirli bölgelere yem bıraktık. Mütevazı ama çok insani bir çalışma olduğuna inanıyoruz. Vatandaşlarımızdan da karlı günlerde evlerinin önüne kuşların ve kedi, köpeklerin beslenebilmesi için yiyecek bırakmalarını istiyoruz. Kış boyunca bu tür çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.

