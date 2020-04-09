YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Bünyan Belediyesi yardım paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

Bünyan Belediyesi yardım paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 09.04.2020 14:33 | Son Güncelleme

Bünyan Belediyesi ilçedeki tüm esnaflardan yaptığı alışverişle oluşturduğu yardım paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.Bünyan Belediyesi Korona viriüs tedbirleri nedeniyle insanların dışarıya çıkmadığı bu günlerde ilçe esnafını desteklemek ve ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak için kolları sıvadı.

Bünyan Belediyesi ilçedeki tüm esnaflardan yaptığı alışverişle oluşturduğu yardım paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.
Bünyan Belediyesi Korona viriüs tedbirleri nedeniyle insanların dışarıya çıkmadığı bu günlerde ilçe esnafını desteklemek ve ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak için kolları sıvadı. İlçede faaliyet gösteren tüm esnaflardan yapılan alışverişle oluşturulan gıda paketleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor. İlçe esnafı ve vatandaşlar bugüne kadar olduğu gibi bu zor süreçte de hem vatandaşlara hemde esnafına sahip çıkan, yalnız bırakmayan Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun’a duyarlılığı için teşekkür ettiler. Bünyan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadir Erol Gül zor süreçte esnaf ve vatandaşlara kol kanat geren Başkan Altun’a teşekkür ederek; "Ülkemizin zor günlerden geçtiği bugünlerde Belediye Başkanımız Sayın Özkan Altun öncülüğünde Bünyan Belediyemiz tarafından başlatılan kampanya ile hem yerel esnafımız destekleniyor hem de ihtiyaç sahibi ailelerimizin temel ihtiyaçları karşılanıyor. İlçemizdeki tüm esnafımızdan alınan malzemelerle oluşturulan yardım kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Devletimizin desteğinin yanı sıra ilçemiz içinde dayanışma ve yardımlaşmanın fitilini ateşleyen ve her kesime örnek teşkil eden bu anlamlı kampanya için Başkanımız Sayın Özkan Altun’a şahsım, odamız ve esnaflarımız adına canı gönülden teşekkür ediyorum. Merkezi bütçeden belediye için gelen fazla ödeneğin tamamını esnafımızı desteklemeye ve ihtiyaç sahiplerine ayıran,bunu yaparken de katılımcı bir yönetim anlayışı ile Esnaf ve Sanatkarlar Odamızı da bu işe dahil eden Değerli Başkanımızı gönülden alkışlıyorum" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Beşiktaş Sahili'nde 'pes' dedirten görüntü! Yasağa rağmen yapıyorlar Beşiktaş Sahili'nde 'pes' dedirten görüntü! Yasağa rağmen yapıyorlar
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kuşadası’nın arkasındaki cennet bahçesi; Bahçecik Boğazı

Kuşadası’nın arkasındaki cennet bahçesi; Bahçecik Boğazı

Karacabey’de korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Karacabey’de korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Muz üreticisi 50 bin lira bağışladı

Muz üreticisi 50 bin lira bağışladı

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Sivas’a özgü, çiftçiye ücretsiz dağıtılacak

Sivas’a özgü, çiftçiye ücretsiz dağıtılacak

Başkan Bozkurt Polis Haftasını kutladı

Başkan Bozkurt Polis Haftasını kutladı

Kayseri Namaz Vakitleri 9 Nisan Perşembe

İmsak
04:38
Sabah
06:04
Öğle
12:45
İkindi
16:23
Akşam
19:16
Yatsı
20:36

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 9 Nisan Perşembe

Dünya Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Umut Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Damla Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kavafoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Pırıltı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Gökçen Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Hilal Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

HES Kablo Kayserispor’da testi pozitif çıkan personele yeniden test yapılacak

HES Kablo Kayserispor’da testi pozitif çıkan personele yeniden test yapılacak

Kayseri'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Kayseri'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Başkan Büyükkılıç’tan ‘Alt geçit’ müjdesi

Başkan Büyükkılıç’tan ‘Alt geçit’ müjdesi

Dünyam Hastanesi’nde ‘Korona virüs’ muhtarlara korona virüs anlatıldı

Dünyam Hastanesi’nde ‘Korona virüs’ muhtarlara korona virüs anlatıldı

Öz kızını taciz edip porno izletti

Öz kızını taciz edip porno izletti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.