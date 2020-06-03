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Bünyan KArakaya’da içme suyu sorununu bitirecek proje başladı

KAYSERİ HABERLERİ  | 03.06.2020 16:09 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Bünyan ilçesine bağlı Karakaya mahallesinde yaşanan içme suyunu ortadan kaldıracak 18 kilometrelik dev projeye dualar eşliğinde start verildi.Mahallede düzenlenen törene Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, KASKİ Genel Müdür Yardımcısı Ziya Kahraman, İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Ufuk Sekmen , belediye meclis üyeleri, belediye yetkilileri, mahalle muhtarı ve mahalle sakinleri katıldı.

Kayseri’nin Bünyan ilçesine bağlı Karakaya mahallesinde yaşanan içme suyunu ortadan kaldıracak 18 kilometrelik dev projeye dualar eşliğinde start verildi.
Mahallede düzenlenen törene Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, KASKİ Genel Müdür Yardımcısı Ziya Kahraman, İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Ufuk Sekmen , belediye meclis üyeleri, belediye yetkilileri, mahalle muhtarı ve mahalle sakinleri katıldı. Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun burada yaptığı konuşmada; "Karakaya mahallemizin su sorununu tamamen ortadan kaldıracak dev içme suyu projesine dualarla start verdik. 3 milyon 3 yüz bin lira maliyetli proje kapsamında 18 kilometrelik bir içme suyu hattı değişecek. 750 abonenin şebeke hattı yenilenecek. Özellikle yaz aylarında mahallemizde yaşanan içme suyu sıkıntısı bu projeyle inşallah sona erecek. Mahallemizdeki ihtiyacı paylaştığımızda konuya hassasiyetle yaklaşan ve içinden geçtiğimiz zor sürece rağmen kısa sürede ihalesini gerçekleştirerek projeyi başlama aşamasına getiren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç’a, KASKİ Genel Müdürümüz ve ekibi ile emeği geçen herkese şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyorum" dedi.
Alt yapı çalışmalarının sabır gerektirdiğine dikkat çeken Başkan Altun,"Alt yapı işi zor ve meşakkatli bir süreç gerektiriyor. Bu nedenle mahalle sakinlerimizden bu süreçte sabır ve anlayış istiyoruz. Alt yapı sonrası bizde üstte ne gerekiyorsa yapacağız. Tüm çalışmalar sonrası İnşallah alt yapısı ve üst yapısıyla yenilenmiş bir mahalleyi hemşehrilerimize hediye edeceğiz. İlçemize ve mahallemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.
Mahalle sakinleri ise yıllardır süre gelen sorunu ortadan kaldırdıkları için Başkan Altun ve yetkililere teşekkürlerini ilettiler.

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