Bünyan Mersinönü köprüsü ve yol tamamlandı

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, proje dışında kalan bu nedenle de Bünyan-Kayseri arasında ulaşımı kesintiye uğratan Mersinönü köprüsü ve bu güzergahta yapılamayan yol tamamlandığının ifade etti.

Başkan Altun;"Proje dışında kalan bu nedenle de Bünyan-Kayseri arasında ulaşımı kesintiye uğratan Mersinönü köprüsü ve bu güzergahta yapılamayan yol tamamlandı. Mersinönü köprüsü Bünyan-Kayseri arasında kesintisiz ve güvenli ulaşım imkanı için oldukça önem arz eden bir güzergah. İhale kapsamında olmamasına rağmen sürecin daha fazla uzamaması ve biran önce yolun tamamlanması için Karayolları Bölge Müdürlüğümüz ve yüklenici firma yetkilileri yaptığımız ısrarları kırmadı. Ricamızı geri çevirmeyerek bayram öncesi buradaki çalışmayı tamamlayan Karayolları Bölge Müdürlüğü ve yüklenici firma yetkililerine teşekkür ediyorum." dedi.

Uzun zamandır güzergahtaki çalışmaların tamamlanmasını bekleyen vatandaşlar ise Başkan Özkan Altun teşekkür ettiler.

