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Bünyan-Sarıoğlan sulamasında çalışmalar devam ediyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 27.04.2020 13:36 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Kayseri’ye yaptığı yatırımlarla kentin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Kayseri’ye yaptığı yatırımlarla kentin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Kayseri ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. Bünyan- Sarıoğlan sulamasında yüzde 15 fiziki gerçekleşme sağlanırken, sulama inşaatının tamamlanmasıyla birlikte toplamda 226 bin 300 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak.

Bölge insanına ek gelir sağlanacak
İş tamamlandığında 226 bin 300 dekar zirai arazi basınçlı borulu sistemle sulanacak ve bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalarda verim hem de yörede ürün çeşitliliği de artacak. Bununla birlikte, bölgede istihdama katkı sağlanırken, 2020 birim fiyatları ile 627 TL dekar başı gelir artışı ve milli ekonomiye de yıllık 127 milyon 597 bin TL katkı sağlayacak.

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